歐冠決賽后，尤文眾將都很失落，但新賽季的準備工作還要進行。他們的當務之急就是留下主帥阿萊格里，並願意為他漲薪。

雖然歐冠決賽大比分不敵皇馬，但阿萊格里的執教水平有目共睹，這支尤文中，他是最重要的一個人。賽后他也表示，雖然很失望，但下賽季尤文依然會以衝擊三冠王為目標。

而根據多家意媒的報導，本賽季換帥失敗的大巴黎看中了阿萊格里，並給他開出了千萬年薪的條件，欲邀請他成為巴黎的新任主帥。這樣的條件足足比阿萊格里現在的年薪（500萬歐元）多了一倍。

目前他與尤文的合同到2018年，而斑馬軍團希望讓阿萊格里長時間留在隊內，幫助尤文取得更輝煌的成績。據天空體育的消息，俱樂部已經接近完成阿萊格里的續約工作，新的合同會到2019年。而年薪也有了一定的增幅，下個賽季，阿萊格里將會拿到550萬+獎金的薪酬，再下個賽季年薪則會漲到650萬，最後一年則為700萬歐元。這毫無疑問是意甲聯賽中主教練的最高年薪。

（簡淺）