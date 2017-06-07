全國的統一高考從6月7日開始，八一隊主帥阿的江的女兒阿迪娜也在今天奔赴考場參加這場人生中重要的考試。

「加油，不留遺憾」阿迪娜在自己的社交平台上這樣寫到，同時還曬出了裝著准考證和考試用具的考試專用袋，她的考點是在北京101中學。

阿的江是中國籃壇的名宿，也是八一隊的主教練，但是他的女兒阿迪娜卻對排球更感興趣，從初中就開始打排球的阿迪娜是北京101中學女排的二傳手。

希望今天參加高考的同學們都能取得好成績。

（大葉）