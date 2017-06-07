日期:今天凌晨結束的一場國際友誼賽中，丹麥主場1-1戰平了「二隊」出戰的德國，上半時呂迪格解圍失誤，埃里克森重炮破門。下半時雙方大範圍換人，基米希在87分鐘倒鉤扳平比分。

丹麥和德國隊長佩戴彩虹袖標

本場比賽中，德國隊長德拉克斯勒以及丹麥隊長埃里克森均佩戴上了彩虹色袖標。據報導這是丹麥足協呼籲球迷正確對待同性戀的舉動，希望球迷們不要再「談同色變」。之前球場中時常響起反對同性戀的歌曲，丹麥足協希望能夠改善這一情況。

皇家陸戰隊特訓英格蘭國腳

英格蘭將在周末的世預賽中與蘇格蘭隊對決，下周還將與法國隊進行一場友誼賽。為了備戰這兩場賽事，索斯蓋特為他的球隊準備了一次特別的行程。英格蘭國腳們被送到了聖喬治公園集結，一名英國皇家海軍陸戰隊員通知這些球員，他們將立即被送往德文郡進行為期兩天兩夜的新兵訓練。隨後，這些綠茵巨星們進行了野外生存、戰隊部署等方面的訓練，看圖中球員們的表情，我們也能猜出這次訓練的強度了...

曼聯登頂福布斯球隊價值榜

日期:今天，美國《福布斯》雜誌公佈了2017年的世界足球俱樂部價值榜，曼聯以28.6億英鎊的價值力壓西甲兩大豪門巴塞羅那和皇家馬德里居首，這也是紅魔在最近5年來的首次登頂。而在排名前十的球隊中，來自英超的球隊佔據了其中六席。排名第四到第十的球隊依次為：拜仁、曼城、阿森納、切爾西、利物浦、尤文、熱刺。

阿爾達-圖蘭宣布退出國家隊

土耳其國家隊隊長圖蘭在本周二隨國家隊從馬其頓共和國首都離開時在飛機上與土耳其一家媒體的記者發生了口角，衝突很快升級，雙方大打出手，甚至有報導稱圖蘭還掐住了該記者的脖子。事情發生后，圖蘭被土耳其國家隊除名，他也離開了球隊下榻的酒店。而今天圖蘭召開新聞發佈會宣布，自己退出土耳其國家隊。圖蘭說：「我將退出土耳其國家隊，之後再也不會為國家隊踢球。我為各級國家隊都踢過比賽，我愛我的國家，我也做出了很多犧牲，但是這一切都結束了，我不後悔退出國家隊的決定。」

多特蒙特簽下阿賈克斯主帥

當地時間昨天，德甲多特蒙德俱樂部官方宣布簽下阿賈克斯主教練博斯，隨後博斯出席了新聞發佈會，「當我還是個孩子的時候我就在關注著德甲。我們當時周六早上六點起來就開始看德甲的預告。我很幸運在34歲的時候還能夠來到德甲踢球，那一段經歷對我來說非常特別。我認為德甲是歐洲最好的聯賽之一，很高興很快我就可以在德甲執教了。」

今天競彩開售11場比賽，剛好分為兩個部分，友誼賽和巴西甲。

敘利亞鋒線減員嚴重

001場比賽，日本主戰敘利亞。客隊主力前鋒，世預賽中打進8球的赫里賓（國家隊33場14球）在亞冠比賽中受傷，經確認無緣本戰。鋒線老將，現役進球最多的國腳哈蒂布（國家隊53場26球）因傷長期缺陣。此外，新招入的沙特聯賽金靴索馬赫也因傷退出集訓。日本陣容方面，前鋒乾貴士（國家隊19場2球）與淺野拓磨（國家隊10場2球）兩人都有不同程度的傷病，但球隊已經追加徵召了宇佐美貴史進入大名單。主帥哈利霍季奇表示，本場比賽是下周世預賽的預演，敘利亞的風格跟伊拉克很像，希望隊員們認真對待，將本場當成世預賽來踢。另外哈帥還強調，本場力爭做到零封對手。

哥倫比亞5人有傷

003場比賽，由西班牙對戰哥倫比亞。兩隊都存在各自的陣容問題，哥倫比亞主帥賽前確認，後衛米納、法布拉、中場巴里奧斯以及前鋒博爾雅都因傷無緣本戰。另外替補門將巴爾加斯也有傷出戰存疑。西班牙方面，主力門將德赫亞因傷沒有參加周二的最後一練，有可能缺席本戰。皇馬三將拉莫斯、卡瓦哈爾和伊斯科被批准推遲歸隊，不會參加本戰。歷史交鋒方面，西班牙總共2次與哥倫比亞交手，戰績為1勝1平保持不敗。亞盤方面，目前開出了西班牙讓一球，鬥牛士軍團優勢明顯，競彩玩法中，主勝的賠率為1.40，值得搏取。

里皮：熱身賽同樣關鍵

中國男足將在天河體育中心迎戰來訪的菲律賓隊。新中國成立以來，各級國字型大小男足與菲律賓的8次交手全部以中國隊獲勝而告終，總計攻入43球。最近兩次交鋒中，1996年亞洲杯預選賽，國足7球大勝菲律賓，而在4年後，2000年的亞洲杯預選賽上，中國隊更是8比0橫掃菲律賓。可以說本場挑選這樣的對手，除考察隊員，最重要的原因就是讓隊伍恢復信心，畢竟下周二晚中國隊就要在世預賽中客戰敘利亞。主教練里皮在賽前特意強調：「所有國家隊的比賽，無論熱身賽和12強賽都非常重要。熱身賽不會帶來小組賽積分，但會讓我們收穫信心。」目前本場中國讓2球勝的賠率為2.08，具備博膽價值。

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