阿森納新援首次接受採訪：我的偶像是亨利和他北京新浪網 (2017-06-07 15:36)
科拉希納茨承載著槍手的希望
在經過了將近兩個月漫長的等待之後，阿森納終於迎來了他們的首個簽約，波黑國腳，德甲最佳左後衛科拉希納茨。他也在加盟之後立刻接受了阿森納官方的採訪。
——科拉希納茨，恭喜，你已經是一名阿森納球員了。感覺怎麼樣？
我的感覺非常好，很高興來到這裏。很榮幸與阿森納簽下五年合約，我真的非常開心。
——你是被阿森納的哪一方面吸引的呢？
阿森納有著光榮的傳統，我兒時就追隨這支球隊，那時萊曼和亨利還在阿森納。阿森納在歐洲有著良好的名譽。我很高興能夠加盟。
——你為什麼喜歡萊曼和亨利？
我來自沙爾克，而萊曼也曾是一名沙爾克球員。小時候，我追隨了他整個職業生涯，我一直認為他是一位優秀的門將。我曾有幸見過他，回想起來，他真是一位偉大的門將。
——給大家介紹一下你的比賽風格吧
我想我最大的優點是意志力。我是那種為了球隊全力以赴的球員。我的長處在於意志力。
——你踢過很多位置。哪個位置讓你覺得最舒服？
我曾踢過不同的位置，但左後衛是我最舒服的位置。我也可以踢三中衛中的一個，或者是更靠前的位置。我的適應性很強。
（梓泉）
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