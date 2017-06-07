在經過了將近兩個月漫長的等待之後，阿森納終於迎來了他們的首個簽約，波黑國腳，德甲最佳左後衛科拉希納茨。他也在加盟之後立刻接受了阿森納官方的採訪。

——科拉希納茨，恭喜，你已經是一名阿森納球員了。感覺怎麼樣？

我的感覺非常好，很高興來到這裏。很榮幸與阿森納簽下五年合約，我真的非常開心。

——你是被阿森納的哪一方面吸引的呢？

阿森納有著光榮的傳統，我兒時就追隨這支球隊，那時萊曼和亨利還在阿森納。阿森納在歐洲有著良好的名譽。我很高興能夠加盟。

——你為什麼喜歡萊曼和亨利？

我來自沙爾克，而萊曼也曾是一名沙爾克球員。小時候，我追隨了他整個職業生涯，我一直認為他是一位優秀的門將。我曾有幸見過他，回想起來，他真是一位偉大的門將。

——給大家介紹一下你的比賽風格吧

我想我最大的優點是意志力。我是那種為了球隊全力以赴的球員。我的長處在於意志力。

——你踢過很多位置。哪個位置讓你覺得最舒服？

我曾踢過不同的位置，但左後衛是我最舒服的位置。我也可以踢三中衛中的一個，或者是更靠前的位置。我的適應性很強。

（梓泉）