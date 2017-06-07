日期:6月7日消息，法網女單1/4決賽爭奪中，本土一姐梅拉德諾維奇兩盤不敵巴辛斯基止步八強，賽后她表示自己沒有發揮出最佳水平。

「今天我無法打出自己想要的球，比賽條件讓我無法執行自己的戰術安排。」梅拉德諾維奇談道。「我想她比我處理得要好，可能她的比賽風格更適合這樣的場地。當我想要更有侵略性的時候，我出現了太多的失誤，我有過很多機會，但最終沒能把握住。雖然我一直緊咬比分，但我感覺這離我的最佳狀態還差很遠。」

「如果今天的氣溫是35度，天氣晴朗，球速更快一些，最終的結果可能會不一樣。而今天濕度很高，球速很慢，這完全兩場不一樣的比賽，就像在打兩個不同的賽事。」

在上一輪比賽后，衛冕冠軍穆古魯扎表示現場觀眾應該更加尊重球員，並一度委屈哽咽。在這場比賽中，觀眾看起來對巴辛斯基友好了許多，對此梅拉德諾維奇談道：「我想現場氣氛很好，會讓有不同的感覺可能是因為夏蒂埃球場要比郎格倫球場大一些，觀眾離球場更遠一些。」「而且今天天氣很糟糕，觀眾們可能感覺很冷，比賽中斷讓他們等了很久。相比而言，之前的比賽可能對觀眾來說更有樂趣。」

雖然沒能在自己的主場再進一步，但梅拉德諾維奇依舊收穫了很多積極的信號。「回顧過去這一周，賽事剛開始的時候我還受困於背傷，能否出戰第一輪比賽還不確定。現在我闖入了八強，經歷了很多重要時刻，贏得了一些精彩的比賽。即使今天我離自己的最佳狀態差很遠，但我依舊打出了很接近的比賽。」

「我想我又跨過了一座里程碑，過去三四年我在法網的成績都很穩定，球迷們對我有很多期待，但這也帶來了更多的壓力。」「今年我在這裏贏得了很多重要比賽，我在這些比賽中都打出了很棒的網球。今年我的狀態從賽季開始時就很好，所以我需要保持積極的走下去。」

（柒晴）