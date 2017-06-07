前區：和值86，奇偶比2：3，區間比2:1:2，012路走勢為2：1：2。

後區：奇偶比1:1，大小比0:2，012路走勢為0 1路。

17065期大樂透號碼走勢預測及推薦：

第一：前區分析《區間劃分：01-12為一區，13-24為二區，25-35為三區》

奇偶比：上期開出2:3比值，偶數出號略多，近期整體走勢奇數降溫，新的一期偶數重點設防，主要看好比值2:3防3:2。

區間比：上期開出2:1:2，二區出號趨冷，新的一期重防二三區出號，參考比值1：2：2。

012走勢：上期0路碼出號2枚，1路碼出號1枚，2路碼2枚。新的一期012路碼方面留意0 2路號碼優勢，1路輔助出號，012路碼走勢關注2:1:2開出。

和值：近10期和值走勢來看，目前和值點位走勢起伏，上期和值開出86點，新的一期預計和值點位略有回落，參考85~112點之間出號。

分區推薦：

一區（01-12）：該區號碼走勢振蕩，一區上期開出2枚獎號01 08，出號回暖，本期該區有望補碼，參考1~2枚最佳，推薦號碼02 03 07 11之間出號。

二區（13-24）：該區號碼走勢不穩，二區上期開出1枚獎號20，出號縮水，本期該區出號積極，參考1~2碼開出，推薦14 17 18 22之間出號。

三區（25-35）：該區上獎走勢連續，上期開出2枚27 30，上期出號走勢穩定，本期該區出號繼續，參考1~2枚開出，推薦25 27 28 32之間出號。

【號碼推薦】：

前區12碼：02 03 07 11 14 17 18 22 25 27 28 32

第二：後區分析《大小劃分：01-06為小號區，07-12為大號區》

上期開出03 04，小小、奇偶組合出號，根據近期整體走勢來看，奇偶方面近期表現波動，大小方面近期振蕩不穩，本期大小碼方面看好均衡組合；奇偶方面留意穩定開出。

【號碼推薦】：

四碼：04 05 09 10

（個人意見，僅供參考！）

（眾彩網）