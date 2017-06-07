彩虹17151期排三和值解析：和值關注中小區北京新浪網 (2017-06-07 16:40)
近十期小中大和值比為3：6：1，本期和值關注中小區。
振幅分析：上期開出和值16，連續五期和值振幅走勢「0-8-1-16-8」，預計本期和值振幅較小，預計在3-9之間。
和值012路分析：近十期和值012比為4：4：2，本期可重點關注餘2和值，防餘0和值。
和尾012路分析：近十期和尾012比為2：4：4，本期可重點關注0路尾和值，防2路尾和值。
綜上所述，17151期和值關注：8 9 11 14
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