上期開出529，和值16，2奇1偶，2大1大，百位5遺漏4期、十位2遺漏11期，個位9遺漏5期，從整個出號來說，總遺漏值達到20期，說明有較熱的號出現。而除3餘數形態220路。

從近50期看，開出5有7次，到9有2次，到2、4、1有1次，重複1次。我們從「遺漏表」中得出。首先排除2路的號，再排遺漏期數多的7、4，幾率小的9、1，本期選擇0、3、6。

十位同上，近50期中，開出2到3、5、1、6有1次，重複1次。首先排除2路的號，再排遺漏期數多的6、0，幾率小的3、4，本期選擇1、7、9。

個位數是最難判斷的，開出9到2有2次，到4、5、1有1次，重複2次。首先排除0路的號，再排遺漏期數多的8，幾率小的7、2，本期選擇1、4、5。

綜上百0、3、6，十1、7、9，個1、4、5

6碼：013679 5碼13679

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