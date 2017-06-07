七俠17151期排三分析：和值小跨度 關注01路號北京新浪網 (2017-06-07 16:42)
17150排列三開出529，和值16，為220路，大小大，奇偶奇形態。
最近10期來，012路和值比為4：4：2，本期可重點關注2路和值，另外重點防0路和值。上期開出中區和值16，預計本期和值振幅較大，本期可重點關注中區和值。和值關注：11 12 14 18。
上期開出大小大的形態獎號，本期關注：一小兩大與一大兩大形態。
上期開出奇偶奇形態獎號，本期可重點關注兩偶一奇與兩奇一偶形態獎號開出
最近10期內大小跨度比為6：4，本期可重點關注小跨度。最近10期內奇偶跨度比4：6，本期重點關注奇跨度。本期跨度重點關注1 3 5。
定位：百位378 十位：467 個位：136
數字串：六碼134678 五碼13478
單選推薦：371 461 813 363 741 761 743 833 873 846 774
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