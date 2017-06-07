在經歷了6年前拉力賽事故右手嚴重受傷之後，波蘭車手羅伯特-庫比卡再一次駕駛雷諾賽車回歸到F1車壇，儘管只是一次試車，不過他的回歸還是得到了現役F1車手的熱烈歡迎。

庫比卡昨天駕駛搭載雷諾引擎的2012款路特斯E20賽車在瓦倫西亞賽道進行了試車，當天瘋跑115圈不嫌累。

庫比卡2011年1月參加安道爾拉力賽時出現了嚴重撞車事故，這是在F1季前試車之後的僅僅幾天。

右手的嚴重受傷導致庫比卡暫時離開了F1車壇，不過他傷愈之後於2013年回歸到了WRC世界汽車拉力錦標賽中。

現在還並不能夠明確庫比卡是否能完全回到F1車壇中，但是他的試車成功已經引發了諸多猜想，幾乎所有關心他的人都支持他能回到F1中來。

阿隆索在自己的推特轉發了雷諾關於庫比卡試車的消息，並給予了熱烈鼓掌。

科維亞特則表示：「很高興又能看見庫比卡回來。」

已退役的馬克-韋伯表示：「這是我本周聽到的最好的消息。」

（新浪體育/賽車頻道/小科）