霾暮飛雪大樂透第17065期推薦：鳳尾重點參考偶數北京新浪網 (2017-06-07 16:43)
【上期中2+1】
第17064期回顧：前區號碼01 08 20 27 30 後區03 04
本期預測
（大樂透近10期龍頭綜合走勢圖）
龍頭：上期龍頭開出01，落號在1路，奇偶近10期比值5：5，奇偶龍頭出號均衡，本期關注偶數碼斬獲龍頭；012路比3:5:2，1路碼出號占 優。根據走勢圖來看，本期龍頭重點參考2路碼開出；本期關注小幅上升開出，關注遺漏22期的02防遺漏25期的05。推薦02 05。
（大樂透近10期末位綜合走勢圖）
鳳尾：上期鳳尾開出30，落號在0路，近10期末位奇偶比4:6，偶數鳳尾出號佔優；012路比4：3：3，0路出號佔優，本期注意2路出號。本期鳳尾重點參考偶數，關注遺漏8期的32防遺漏9期的33。推薦32 33。
（大樂透近10期新舊跳走勢圖表）
新舊跳比：上期開出新舊跳比3:0:2，新碼開出3枚，舊碼開出0枚，跳碼開出2枚。根據歷史出號記錄來看，本期主殺0:1:4組合形態，主看新碼主看4-5枚，舊碼留意0~1枚，跳碼留意0~1枚。新舊跳比例推薦4:0:1防4:1:0的號碼組合，絕殺0:1:4組合。
精選號碼（11碼）：02 05 09 13 16 17 20 24 25 32 33
大底縮水（8碼）：02 09 13 16 17 20 24 32
後區四碼：04 06 09 11
後區三碼：04 06 09
單挑一注：02 13 17 24 32+04 06
（個人觀點，僅供參考！）
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（眾彩網）
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