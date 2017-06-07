博通福彩3D第17151期預測：關注百位6 8 9北京新浪網 (2017-06-07 16:43)
上期開出113，和值5，全奇，全小，百位1遺漏8期、十位1遺漏8期，個位3遺漏22期，從整個出號來說，總遺漏值達到38期，說明有較冷的號出現。而除3餘數形態110路。
從近50期看，開出1有6次，到8有2次，到6有1次，重複1次。我們從「遺漏表」中得出。首先排除1路的號，再排遺漏期數多的3、0，幾率小的2、5，本期選擇6、8、9。
十位同上，近50期中，開出1到7有2次，到3、8有1次，重複1次。首先排除1路的號，再排遺漏期數多的0、6，幾率小的3、9，本期選擇2、5、8。
個位數是最難判斷的，開出3到5有1次。首先排除0路的號，再排遺漏期數多的2，幾率小的5、8，本期選擇1、4、7。
綜上百6、8、9，十2、5、8，個1、4、7
組選：621 624 627 651 654 657 681 684 687 821 824 827 851 854 857 881 884 887 921 924 927 951 954 957 981 984 987
（彩報網）
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