上期開獎號碼：01 08 20 27 30+03 04，前區五區比1:1:1:1:1，大小比3:2，奇偶比2:3，和值86，012路比2:1:2。後區0 1路組合，奇偶比1:1，大小比0:2。

大樂透第17065期除5餘數分析預測

一位：近5期路數走勢為4-0-1-3-1，上期1路碼開出，本期注意餘1號碼出號最佳，防餘2號碼。推薦：06 07。

二位：近5期路數走勢為0-4-4-1-3，上期3路碼出號，本期注意餘2號碼出號最佳，防餘4號碼。推薦：12 14。

三位：近5期路數走勢為0-3-1-2-0，上期0路碼出號，本期關注餘4號碼出號最佳，防餘1號碼。推薦：19 21。

四位：近5期路數走勢為1-0-3-4-2，上期2路碼開出，本期關注餘3號碼出號最佳，防餘1號碼。推薦：23 26。

五位：近5期路數走勢為1-0-3-4-0，上期0路碼開出，本期關注餘4號碼出號最佳，防餘0號碼。推薦：29 30。

前區大底（10碼）：06 07 12 14 19 21 23 26 29 30

前區精選（5碼）：06 12 19 23 29

後區四碼：03 05 10 12

後區三碼：05 10 12

後區單挑：05 12

後區獨膽：05

註釋：

把前區35個數除以5，所得到的餘數也是不同的。下面把除5餘數號碼分類羅列出來，便於大家參考。

除5餘0：05 10 15 20 25 30 35（尾0、尾5的號碼）——簡稱0路

除5餘1：01 06 11 16 21 26 31（尾1、尾6的號碼）——簡稱1路

除5餘2：02 07 12 17 22 27 32（尾2、尾7的號碼）——簡稱2路

除5餘3：03 08 13 18 23 28 33（尾3、尾8的號碼）——簡稱3路

除5餘4：04 09 14 19 24 29 34（尾4、尾9的號碼）——簡稱4路

轉自：河南體彩網