童彤大樂透第17065期預測：五位關注餘4號碼北京新浪網 (2017-06-07 16:44)
上期開獎號碼：01 08 20 27 30+03 04，前區五區比1:1:1:1:1，大小比3:2，奇偶比2:3，和值86，012路比2:1:2。後區0 1路組合，奇偶比1:1，大小比0:2。
大樂透第17065期除5餘數分析預測
一位：近5期路數走勢為4-0-1-3-1，上期1路碼開出，本期注意餘1號碼出號最佳，防餘2號碼。推薦：06 07。
二位：近5期路數走勢為0-4-4-1-3，上期3路碼出號，本期注意餘2號碼出號最佳，防餘4號碼。推薦：12 14。
三位：近5期路數走勢為0-3-1-2-0，上期0路碼出號，本期關注餘4號碼出號最佳，防餘1號碼。推薦：19 21。
四位：近5期路數走勢為1-0-3-4-2，上期2路碼開出，本期關注餘3號碼出號最佳，防餘1號碼。推薦：23 26。
五位：近5期路數走勢為1-0-3-4-0，上期0路碼開出，本期關注餘4號碼出號最佳，防餘0號碼。推薦：29 30。
前區大底（10碼）：06 07 12 14 19 21 23 26 29 30
前區精選（5碼）：06 12 19 23 29
後區四碼：03 05 10 12
後區三碼：05 10 12
後區單挑：05 12
後區獨膽：05
註釋：
把前區35個數除以5，所得到的餘數也是不同的。下面把除5餘數號碼分類羅列出來，便於大家參考。
除5餘0：05 10 15 20 25 30 35（尾0、尾5的號碼）——簡稱0路
除5餘1：01 06 11 16 21 26 31（尾1、尾6的號碼）——簡稱1路
除5餘2：02 07 12 17 22 27 32（尾2、尾7的號碼）——簡稱2路
除5餘3：03 08 13 18 23 28 33（尾3、尾8的號碼）——簡稱3路
除5餘4：04 09 14 19 24 29 34（尾4、尾9的號碼）——簡稱4路
轉自：河南體彩網
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品