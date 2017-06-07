【手機中國】6月6日凌晨1點，第28屆WWDC全球開發者大會在美國舊金山聖何塞舉行。不僅萬眾期待的iOS 11系統如約而至，蘋果還更新了tvOS、watchOS、macOS三大系統，並且還推出了10.5英寸iPad Pro、Mac系列以及HomePod等多款硬體。接下來，我們就通過一張圖來了解一下這屆WWDC蘋果開發者大會吧！

一張圖看完WWDC

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