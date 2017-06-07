是這樣嗎？消費者一邊在罵蘋果一邊在買蘋果北京新浪網 (2017-06-07 09:19)
【環球科技綜合報導】相信大家都有過相同的經歷，當蘋果發佈一款新品的時候，大家都在瘋狂謾罵。但是當這款新品正式上市的時候，大家卻又乖乖掏出錢包去購買。
據CNBC日期:6月7日報導，CNBC知名財經主持人吉姆·克拉默(Jim Cramer)周二表示，如果你認為蘋果公司的新智能音箱的高售價會阻止用戶購買它，那麼你就得再好好想一想了。「不管蘋果推出什麼新產品，人們總是說它無聊，然後轉頭就購買，」克拉默在周二早間節目《財經論談》(Squawk Box)中稱。就在一天前，蘋果在年度開發者大會(WWDC)上發佈了新款智能音箱HomePod。
HomePod將於今年12月上市，分為白色和灰色，售價349美元。這款智能音箱將與亞馬遜Echo和谷歌Google Home競爭，後者的售價分別為179.99美元、109美元。
克拉默在時事節目《華爾街直播室》(Squawk on the Street)中表示，消費者還會購買蘋果新智能音箱，原因很簡單，因為它是蘋果生態系統的一部分。
「蘋果家族如此龐大，以至於我認為你會傾向於購買屬於它的一部分，」他表示，「在你購買后，你才會質疑它。」值得指出的是，克拉默的慈善信託擁有蘋果股票。
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