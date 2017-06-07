富蘭克林機器人公司正在開發園藝機器人Tertill。除了任務是巡視花園之外，Tertill在很多方面和Roomba類似，但是Tertill機器人是雜草而不是灰塵。Tertill機器人將把用戶從園藝項目中無休止地除雜草鬥爭當中解放出來。 Tertill通過太陽能發電，並且可以在泥濘環境中行走，並且採用防水設計。

Tertill機器人似乎能夠感覺到用戶正在培育的更大植物和花朵，並避免在與它們接觸時殺死它們。開發者表示，通過感測器和演算法的組合。另外，如果用戶在陽光比較少的地區，可以通過機器人自帶的USB口充電，這款機器人支持藍牙。

在Tertill機器人幫助下，用戶花園將無需使用農藥，即可使用自帶的迷你雜草打碎機將其剁碎。該項目目前處於起跑階段，但已經為Tertill確定了300美元的零售價格。