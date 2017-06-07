園丁機器人問世，可以自動巡視用戶花園北京新浪網 (2017-06-07 09:19)
富蘭克林機器人公司正在開發園藝機器人Tertill。除了任務是巡視花園之外，Tertill在很多方面和Roomba類似，但是Tertill機器人是雜草而不是灰塵。Tertill機器人將把用戶從園藝項目中無休止地除雜草鬥爭當中解放出來。 Tertill通過太陽能發電，並且可以在泥濘環境中行走，並且採用防水設計。
Tertill機器人似乎能夠感覺到用戶正在培育的更大植物和花朵，並避免在與它們接觸時殺死它們。開發者表示，通過感測器和演算法的組合。另外，如果用戶在陽光比較少的地區，可以通過機器人自帶的USB口充電，這款機器人支持藍牙。
在Tertill機器人幫助下，用戶花園將無需使用農藥，即可使用自帶的迷你雜草打碎機將其剁碎。該項目目前處於起跑階段，但已經為Tertill確定了300美元的零售價格。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
1977年的神秘信號Wow：並非來自外星人而是彗星產生【北京新浪網】
微軟E3發佈會前瞻：最強主機天蝎座看點頗多【北京新浪網】
iOS大改版之後，App Store的玩法和生態徹底變了【北京新浪網】
宛如煉獄：宇宙中最不宜居行星溫度接近太陽表面！【北京新浪網】
廣義相對論在銀河系中心通過驗證:未發現第五種力【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》