6日，格力電器董事長董明珠和珠海銀隆新能源有限公司董事長魏銀倉董一行到湛江考察，受到市委書記鄭人豪、市長姜建軍熱烈歡迎。

雙方表示，將加強溝通交流，尋求合作商機，實現互利共贏。鄭人豪說，格力電器扛起了中國製造的一面大旗，擁有龐大的科研團隊，誠邀格力在湛設立小家電研發中心、創新中心，幫助湛江工業加快振興發展，助力廉江小家電轉型升級、做強做大、打造品牌。湛江小家電要借力發展，各縣(市、區)主要領導和相關部門負責人要主動對接，加強與格力聯動，提升和推介品牌走出轉型升級、打造品牌的新路子。湛江發展空間廣闊，在新能源汽車生產和銷售方面，湛江有著優越的原材料、港口、物流條件，能為銀隆在湛發展創造商機，期待銀隆把新能源汽車產業項目落戶湛江發展。