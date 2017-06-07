我國終於掌握海底光纜自主製造技術：指標超外企北京新浪網 (2017-06-07 08:19)
海底光纜是通信的重要組成部分，但可能你並不知道，中國此前並不會製造海纜，僅會購買洋品牌鋪設。
據中國通信網報導，在6月6日舉行的「2017光信息與光網路大會」上，工程院院士趙梓森表示，我們現在已經實現技術突破，可以製造並鋪設電纜。
目前，國內研發出最大長度（245km）的雙層鎧銅管結構的海底光纜，同時，突破大長度海底光纜銅管氬弧焊連續製造的技術瓶頸 ，並且實現多型自然過渡。
院士透露，烽火海洋網路設備公司已在廣東珠海投資20億元建設海纜製造工廠，5月開始量產，預計海纜年產量為1萬皮長公里，中繼器年產量100個。
另外，我國製造的是第二代海纜，美國、日本在去年剛開始啟用。同時，核心指標拉絲技術上，速度為2800米每分鐘，超過康寧公司的2000米每分鐘。
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