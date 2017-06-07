開展出租屋智能手機 定位系統實操培訓北京新浪網 (2017-06-07 06:55)
神灣流管
為進一步推進出租屋智能手機巡查工作，近日市流管辦組織各鎮區開展出租屋智能手機定位系統實操培訓班。神灣流管辦組織協管員積极參加了此次培訓班，並在隨後對轄區所有協管員進行了相關培訓。
何偉楠 馮慧迪
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