【手機中國 新聞】一加5作為今年的一款重磅旗艦,近期備受關注。此前傳聞一加5將於6月15日發佈,不過該消息後來被證實是假的。現在一加手機在推特上的一則預熱海報顯示,一加5將於北美東部時間6月20日下午12時(日期:6月21日上午12時)開啟現場直播,這或暗示一加5的發佈時間就在6月21日下午。

一加5海報提前泄露發佈會時間

海報上寫著「focus on what really matters」(聚焦在真正重要的事情)文字,海報還顯示同一處海岸風景對比的照片(如圖),這或表明一加5會支持雙攝變焦。

一加5此前已頻頻曝光,我們已見過它的夜拍樣張、暗光拍攝樣張和背景虛化樣張,毫無疑問,拍照將是一加5的主打賣點之一。

配置方面,一加5將搭載驍龍835處理器,配置6GB/8GB運存,後置雙攝像頭,機身尺寸比一加3T要小,前置指紋識別。售價可能會比一加3T高一些,不過它備貨充足。

一加5發佈時間今日公佈

值得注意的是,一加手機官方微博也顯示,今日上午10點會有重磅消息公佈,不出意外的話,官方今天會正式公佈一加5發佈會的時間。感興趣的網友不妨到時留意一下。