【手機中國 新聞】一加5作為今年的一款重磅旗艦，近期備受關注。此前傳聞一加5將於6月15日發佈，不過該消息後來被證實是假的。現在一加手機在推特上的一則預熱海報顯示，一加5將於北美東部時間6月20日下午12時（日期:6月21日上午12時）開啟現場直播，這或暗示一加5的發佈時間就在6月21日下午。

一加5海報提前泄露發佈會時間

一加5海報提前泄露發佈會時間

海報上寫著「focus on what really matters」（聚焦在真正重要的事情）文字，海報還顯示同一處海岸風景對比的照片（如圖），這或表明一加5會支持雙攝變焦。

一加5此前已頻頻曝光，我們已見過它的夜拍樣張、暗光拍攝樣張和背景虛化樣張，毫無疑問，拍照將是一加5的主打賣點之一。

配置方面，一加5將搭載驍龍835處理器，配置6GB/8GB運存，後置雙攝像頭，機身尺寸比一加3T要小，前置指紋識別。售價可能會比一加3T高一些，不過它備貨充足。

一加5發佈時間今日公佈

一加5發佈時間今日公佈

值得注意的是，一加手機官方微博也顯示，今日上午10點會有重磅消息公佈，不出意外的話，官方今天會正式公佈一加5發佈會的時間。感興趣的網友不妨到時留意一下。