中新網西寧6月7日電 (羅雲鵬許顯青王宏霞)「以前抄(電)表是件很頭疼的事，特別是偏遠農牧區要騎馬進山，不安全也費時費力，而應用北鬥技術抄表以來，8個人1個月的工作量，現在1個人幾十分鐘就能全部搞定。」7日，中國國家電網青海信通公司總工程師王蔚青說。

北鬥衛星系統是中國自主研發的全球衛星導航系統，能夠提供高精度、高可靠的短報文通信服務。青海藏區幅員遼闊、牧民居住分散，受地理環境影響，偏遠農牧區用電抄表一直依靠人工。

王蔚青介紹，2012年，中國國家電網青海信通公司自主研發基於北鬥衛星服務系統的電量數據傳輸終端產品，率先解決了果洛、玉樹等偏遠農牧區3萬多戶農牧民抄表難題，實現了青海藏區用戶電量數據的精準核算。

「以前家裡停電，必須要等抄表員上門查電后才能恢復，現在轉『冬窩子』路上通過手機就能繳費，還沒到家，電就供上了。」瑪沁縣雪山鄉牧民索南吉說。

王蔚青說，自北鬥衛星電量採集終端的正式上線運營以來，青海已累計安裝北鬥通信設備1000餘台用於電量採集，根據初步估算，每年可為企業節約管理、維護、交通等各項費用近700萬元。(完)