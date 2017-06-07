酷炫大屏/裸眼3D 各具特色熱門機型選購北京新浪網 (2017-06-07 10:19)
隨著生活水平的提高，我們在消費的時候越來越講究，那些特色鮮明的商家和產品總能第一時間進入眼帘。就像女生逛街購物和吃飯一樣，她們除了追逐時下的流行趨勢外，還對有個性、有特色的商品情有獨鍾。
其實，手機行業也是這樣一番景象。幾年前，廠商之間可以通過話語權大小在性能配置上拉開差距，而隨著行業發展和成熟，手機的硬體逐漸趨同。在這樣的情況下，廠商不得不做出轉變，只有抓住市場潮流，滿足消費者個性需求的手機才能活下來。
特色鮮明的機型往往更受用戶喜愛，它們或以定製版吸引特定的粉絲群體，或以裸眼3D和超大屏來打動追劇一族，又或者以輕薄時尚和絕美自拍來讓愛美的年輕人掏腰包…
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