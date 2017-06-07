中新網6月6日電 日前，陸金申華與華晨集團、58集團在北京宣布啟動「陸金申華&58車&58速運」平台戰略合作簽約儀式，引起行業廣泛關注。這家致力於汽車金融服務的公司不僅達成與其股東華晨集團、新鴻基、58集團的「增資及戰略合作框架協議」， 此次更是通過三方平台戰略合作，加速跨界新生態布局，這也使得陸金申華在實現其「金融旗艦」願景的道路上邁出堅實的一步。

此番合作是陸金申華與華晨集團、58集團三家攜手，圍繞汽車消費需求和汽車金融業務契機開展的一次創新合作。陸金申華基於合作夥伴對行業的深耕和對用戶的挖掘和了解，再結合自身在汽車金融領域的優勢，對用戶汽車購買需求進一步精準畫像和場景定位，從而為用戶提供更便捷和全面的一站式服務方案。

官方發佈的信息顯示，此次三方合作的最大優勢就是「陸金申華&58車&58速運」的平台模式，這一平台集合三方優勢，實現了服務上的全流程無縫銜接。

58集團構建了多個用車場景，聚集海量的客戶資源，使其互聯網平台優勢得到凸顯；陸金申華豐富的汽車融資服務經驗，讓汽車行業駛上了互聯網經濟發展的快車道；華晨集團則通過其控制和管理的、遍布全國各地的經銷商網路渠道，協助將這些服務和產品實際落地並配置給終端客戶。

正是通過集合這些優勢，「陸金申華&58車&58速運」實現了服務上全流程的無縫銜接。該平台以陸金申華金融方案為入口，以58集團旗下58速運貨運業務為出口，以58車為業務中樞，以華晨集團遍布全國的經銷商網路渠道作為強大的物流保障，業務全流程都在線上傳遞，客戶只需到指定的汽車銷售網點，即可一次性完成購車交付全流程。該平台也成為名副其實的互聯網一站式購車平台。

這種一站式購車平台模式的建立，給消費者帶來全新的消費體驗：一方面極大地優化了車貸申請流程，減少消費者與經銷商雙方的時間成本；另一方面依託主機廠商資源背景優勢，為消費者提供更高附加值的汽車金融服務。

「陸金申華&58車&58速運」平台實際上是業內首創的「主機廠+互聯網+金融+物流」多方結合的新模式，該模式精準鎖定目標市場，通過引入大數據金融管理，進一步簡化審批流程，降低貸后金融風險，提升消費者滿意體驗。更難能可貴的是，這一模式極具業務靈活性，尤其具有可複製性，可謂一次教科書式的模式創新，未來的推廣和深耕將促進汽車產業生態鏈條得到延伸，形成跨界新生態，汽車產業鏈進入2.0時代。

據了解，目前該項目已在蘇州、成都、天津等十幾個城市試點運行。雖然目前業務合作領域暫限於金杯系列車型和新車領域，未來同樣的模式將延伸至線上線下不同車型的汽車金融服務，並覆蓋全國更大範圍的市場。「陸金申華&58車&58速運」的跨界合作模式還能夠複製到二手車領域，通過關注二手車置換所帶來的新車需求，連通新車、二手車流動鏈條，滿足不同客戶群體不同車型的汽車生活服務需求。

在業務模式上，陸金申華也不斷開拓，瞄準互聯網汽車金融，進行業務創新，從激烈的行業競爭中脫穎而出。此次與華晨集團、58集團的跨界平台合作，就體現了陸金申華對汽車全產業鏈金融服務理念深刻的理解與思考，更是其在汽車產業生態布局中邁出的重要一步，也為陸金申華的未來發展奠定了更加堅實的基礎。

據陸金申華CEO胡列類女士表示：此次與58集團、新鴻基和華晨集團達成戰略合作，只是陸金申華髮展生態戰略的一部分。未來，為不斷滿足用戶需求，陸金申華將順應行業發展，不斷整合更多優勢資源，強化汽車金融核心競爭力，繼續全面推進生態化戰略布局，為用戶、合作夥伴、股東帶來更大的價值。