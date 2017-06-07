谷歌發最新Android版本分佈數據 7.0已接近10%北京新浪網 (2017-06-07 10:19)
目前比例最大的，則是上一代Marshmallow系統，比例達到了31.2%，而Lollipop排名第二，佔比為30.8%，最新的Nougat比例為9.5%，這對於谷歌來說，也算是個能夠接受的結果了。
今天谷歌發佈了旗下Android系統最新的版本分佈數據，而目前最新的Nougat 7.0版本佔比為9.5%，而最新的Android 7.1版本升級率為0.6%。
而9.5%的比例對於Android Nougat系統來說已經是非常不錯的表現了，顯示谷歌最新的系統市場份額正在穩步的提升中。要知道在5月和4月的時候，Nougat的比例還分別只有7.1%和5%。而在下一代Android O系統正式發佈之前，應該不會再有更新的系統比例會超過9.5%這個數字了。
而另外一個值得關注數據就是，雖然Gingerbread和Ice Cream Sandwich的比例均只有0.8%，但是依然還是頑固的出現在了谷歌的統計榜單上。再加上Jelly Bean和KitKat，所有2014年之前發佈的系統佔比依然還有30%的比例。
而目前比例最大的，則是上一代Marshmallow系統，比例達到了31.2%，而Lollipop排名第二，佔比為30.8%。這對於谷歌來說，也算是個能夠接受的結果了。
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