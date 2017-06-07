四月不減肥，五月徒傷悲，六月七月可能會上當受騙。

6月5日，《消費者報導》稱，杜海濤代言的一款名為「脂老虎」的減脂餅乾存在種種問題，更被指假冒諾貝爾獎獲得者屠呦呦之名進行虛假宣傳。

▲圖片來源：杜海濤個人微博

▲圖片來源：脂老虎公司官網

號稱是「減一次，苗條一輩子」的「脂老虎」究竟是減脂良藥還是「紙老虎」？今天，每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者試圖多方取證，揭開「脂老虎」的神秘面紗。

▲圖片來源：脂老虎公司官網

吃餅乾能減脂？減脂原理遭質疑

記者從「脂老虎」官方網站獲悉，「脂老虎」全稱杭州脂老虎生物科技有限公司。在公司官網的簡介一欄寫著：

Yufit脂老虎源自於美國現代營養工程技術，至今美國已有上百萬的肥胖人群受惠於此科技。脂老虎是專注於健康減脂技術的品牌，利用科學的方法降低體脂率。最終目的是通過減少體內脂肪，使身體內部達到平衡狀態，從而實現健康。

網站上還有不少減脂成功的案例。

▲圖片來源：脂老虎公司官網

「脂老虎」的主打產品「Yufit脂老虎健康營養餐」是一款餅乾，每袋15g，一盒24袋。這款「從數十種可食用材料中萃取出人體所需要的幾十種營養成分，採用生物膜包裹技術，並經過嚴格分析、試驗、檢測，製成的天然健康的低熱量、低升糖」的營養餐售價人民幣1380元，平均下來每塊餅乾售價約60元。

▲圖片來源：脂老虎公司官網

然而「脂老虎」的三大減脂原理——「能量負平衡、低升糖、富營養」均遭到質疑。國家公共營養師趙麗梅此前曾對舜網-都市女報表示，每個個體新陳代謝各有不同，同一個體不同時間消耗也不相同，能量消耗並不是固定值，所以「能量負平衡」的說法不存在。且餅乾易消化吸收，所以其血糖生成指數非常高，並不是低升糖食物。

據「脂老虎」官網產品介紹表示，使用方法之一是一日三餐食用營養餐，一次1~2包。以每包餅乾一塊計算，即一日三餐只吃3~6塊餅乾。據「脂老虎」產品包裝上的營養表顯示，每100克「脂老虎」的熱量是835千焦≈200千卡，而每片餅乾的凈重是15g，每天吃3~6塊餅乾，則每天攝入熱量最多不超過200千卡。

▲圖片來源：脂老虎公司官網

而中國營養學會發佈的《中國居民膳食指南2016》指出，對於成年人來說，輕體力勞動男性每天攝入能量建議不低於2250千卡，女性不低於1800千卡；中、重體力勞動者或活動量大的人，每天能量攝入應適當增加300～500千卡。

如果按照「脂老虎」的減脂方法，200千卡的能量相對於近2000千卡的能量，人體每日攝入熱量僅為正常攝入能量的10%。難怪網上有言論吐槽：

這已經不是節食了，是絕食。你把三塊餅乾換成同樣重量的肥豬肉堅持吃30天，一樣能瘦。

此前營養師焦通在接受媒體採訪時指出，人每天最低的能量攝入標準是1200千卡。偶爾低於這個數值沒有問題，但是長期低於這個標準就會生病。

涉嫌假冒屠呦呦之名宣傳

此前有媒體報導，「脂老虎」官網的公司動態一欄，曾在3月20日上傳了一條標題為「中國中醫科學院中藥研究所與「脂老虎」達成戰略合作的動態。

▲圖片來源：消費者報導

然而，「脂老虎」隨後就被中國中醫科學院中藥研究所「打臉」。研究所聲明稱，「脂老虎」擅自在宣傳中冠以「中國首位諾貝爾生理醫學獎得主-屠呦呦所在機構」字樣，在宣傳及視頻中借用屠呦呦的姓名、諾貝爾獲獎得主的身份以及屠呦呦老師的肖像以及屠呦呦老師領獎的視頻進行宣傳，違背了其所簽署的《技術服務合同》及相關法律規定，系進行違法虛假宣傳，並向「脂老虎」寄了律師函。

6月7日，每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者致電中國中醫科學院中藥研究所，相關人員告訴記者，「當初我們是與『脂老虎』簽署了服務合同，但服務合同上有註明『不得借我所的名義進行宣傳』，在發現了他們虛假宣傳之後我們也採取了措施要求他們刪除相關信息，也發佈了詳細的聲明，現在與他們正在進行『終止協議』。」

當記者再次點擊「脂老虎」官網「公司動態」一欄，發現3月20日與中國中醫科學院中藥研究所合作的動態已被刪除。

銷售渠道另類

此外，這款堪稱昂貴、採用技術高超、明星代言加持的產品在天貓、京東等知名電商平台上卻找不到任何相關信息。在淘寶上搜索多顯示為「美國老虎餅乾代脂輕餐」，並不能確定與「脂老虎」是否為同一品牌，淘寶商品價格在200多元~800多元不等。

而「脂老虎」官網於2016年10月24日發佈了《關於脂老虎營養餐技術及唯一銷售渠道公告》，公告指出百e平台為脂老虎品牌的唯一指定的官方銷售渠道。

▲圖片來源：脂老虎公司官網

百e平台有PC商城和雲創App，無論前者還是後者都顯示要先註冊賬號才能登錄購買商品，但即使註冊了賬號，也需要通過經銷商分享商城鏈接，才能進行購買，另一渠道則是通過微商分銷。

據《中華人民共和國食品安全法》第六十二條規定：網路食品交易第三方平台提供者應當對入網食品經營者進行實名登記，明確其食品安全管理責任；依法應當取得許可證的，還應當審查其許可證。

記者點擊「脂老虎」官網的「在線商城」一欄發現，「iYufit脂老虎官方雲商城」版權所有顯示為杭州微眾電子商務有限公司。據天眼查顯示，杭州微眾電子商務有限公司成立於2015年1月，註冊資本100萬人民幣，其企業業務由兩部分組成，一是微眾玫瑰派，沒有公開信息。二是脂老虎，歸類是醫療健康，描述是「健康減脂營養食品品牌」。

根據國家食品藥品監督管理局相關規定，宣稱具有「減肥」功效的食品一律歸為「保健食品」，非保健食品不得明示或者暗示具有保健作用。記者在食葯監官網查詢保健食品類一欄查詢不到「脂老虎」，而「脂老虎」餅乾的包裝上只有食品生產許可證號QS121624010007以及新包裝上的食品生產許可證編號SC12412011600786，而沒有保健食品應該獲得的食健字型大小。

記者實地探訪，未找到真身

6月7日，每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者前往「脂老虎」的註冊地址——杭州經濟技術開發區白楊街道21號大街600號5幢314室，然而並未發現該公司的身影。21號大街600號是浙江省海外留學人員創業園（下沙）所在地，5幢3樓的辦公企業均為兩家做電商的企業，其中一家企業的工作人員向記者表示，他們聽說過脂老虎這家公司，但並不清楚其辦公地點。隨即，記者聯繫了創業園的招商部主任趙女士進行求證，趙女士表示：

公司在這邊租了一段時間，已經搬出去了，搬出去有一段時間了，聽說也是在下沙。

▲每經記者 葉曉丹 攝

記者隨即查閱工商信息資料，資料顯示，2017年6月2日脂老虎的註冊地址變更為杭州市下沙經濟開發區曉城天地商業中心1幢503室。記者趕往此地，發現曉城天地商業中心1幢5層一整層都在進行裝修，曉城天地商業中心租賃人員告訴記者，5層即將入駐的是一家賣減肥產品的企業，但具體名稱他並不知曉。

▲每經記者？葉曉丹 攝

自始至終，記者都沒有發現杭州脂老虎生物科技有限公司的身影，在註冊地址和變更后的註冊地址都未看到任何跟公司有關的標識。

值得注意的是，明星杜海濤作為「脂老虎」減脂餅乾的形象代言人，其減脂成功的事實常被「脂老虎」額銷售人員拿來舉例印證產品效果。然而有分析指出，杜海濤在2016年8月代言「脂老虎」之前就已經通過大量的器械性健身減脂成功，他是真的吃了「脂老虎」餅乾且有減脂的效果嗎？

6月7日，每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者試圖在新浪微博上聯繫杜海濤本人，希望他能就代言「脂老虎」餅乾一事作出回應，但截至發稿，未收到對方回復。

不過，6月7日，該產品的運營方杭州脂老虎生物科技有限公司相關負責人在電話中向每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者表示，絕食減肥之類的都是競爭對手在惡意誹謗，我們不是減肥產品，也沒有絕食減肥，脂老虎是一個健康減脂技術，後續會讓公司相關人員聯繫記者。

有關「脂老虎」方面的後續回復，每日經濟新聞將繼續為你報導。

每經編輯 王嘉琦