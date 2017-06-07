待價而沽的東芝半導體業務迎來新的競逐者。據媒體報導，鴻海精密（富士康母公司）董事長郭台銘近日表示，公司將聯手蘋果公司和亞馬遜對東芝晶元業務進行競標，出價約182億美元。

消息稱，鴻海精密目前是有意收購東芝晶元業務的五家買家中出價最高的。其餘四家買家分別是美國晶元製造商博通、美國KKR集團、西部數據以及聯合競購的海力士和美國貝恩資本。

作為日本電子製造的代表企業之一，東芝曾製造出了日本第一批電動洗衣機和電冰箱。但是近年來，東芝和許多日本製造企業一樣遭遇財務危機，不得不變賣資產。

東芝打算出售的晶元業務目前是整個東芝唯一盈利的部門，東芝的NAND快閃記憶體晶元應用廣泛，是智能手機、電腦、伺服器等電子設備的重要部件。

對於競購東芝半導體業務，郭台銘表示，蘋果和亞馬遜計劃「入資」，但未透露出資比例。「蘋果和亞馬遜都會提供資金，但我還不能透露每家公司投入的資金數額。」富士康超過一半的收入都來自為蘋果提供零部件和組裝配件。此外，富士康還為亞馬遜生產Kindle電子書和Echo音箱。東芝是蘋果iPhone的主要供應商，與此同時，亞馬遜數據中心的伺服器也要使用NAND快閃記憶體晶元，以此為公司和外部客戶提供雲計算服務。

《日經亞洲評論》認為，蘋果和亞馬遜有意進軍存儲晶元業務，可能會顯著改變目前三星電子在行業內的主導地位。研究公司TrendForce的數據顯示，2017年第一季度，三星電子從NAND快閃記憶體晶元業務中獲得了42.1億美元的收入，全球市佔率為35.4%。西部數據和東芝緊隨其後，全球市佔率分別為17.9%和16.5%。同時，三星也是蘋果在全球智能手機市場的主要競爭對手之一。（記者 劉映花）