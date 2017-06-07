今天高考，學子們正在為夢想衝刺。曾幾何時，大家所熟知的各行各業大佬們，也和他們一樣，在考場上為未來拼搏。雖成績各異，但並不妨礙他們在自己擅長的領域取得一番成就。

馬雲：因英語成績好 專科生直升本科

1982年的時候，18歲的馬雲迎來了生命里的第一次高考。不過馬雲並沒因數學不好而退縮，反而在報考志願表上赫然寫著：北京大學。那年的高考成績出來以後，馬雲的數學成績是——1分。

但是這時候路遙的《人生》的改變了馬雲的想法，馬雲開始了艱苦的復讀，並在19歲的那一年，再次走進了高考的考場。不過馬雲的數學成績只有19分。

馬雲又開始了一遍打工一邊複習的日子。就這樣，到了馬雲20歲那年，他毅然參加了第三次高考，馬雲這次數學的考試成績及格了——79分。

雖然馬雲這回數學成績大幅提高，不過他總分數比本科線還是差5分。當年杭州師範英語系由於剛升到本科，以至於報考的學生竟然不夠招生數。於是校領導做了一個令馬雲感覺是天上掉餡餅的決定，那就是讓幾個英語成績好的專科生直升本科。於是，英語成績很牛的馬雲以本科生的身份踏進了杭州師範。

馬化騰 ：放棄天文夢 選擇計算機

馬化騰高考之後，仍然沒有離開深圳，就近上了深圳大學。進入大學后，馬化騰的天文理想並未實現，在得知學習天文的出路大多是做地理老師后，他在大學的申請表上改填了計算機專業，並因此獲得了更大的快樂。

2010年４月，馬化騰在接受採訪時時回憶道：我原來是準備走天文方面的路。經常想很多自然科學的東西，研究什麼特異功能。1986年的時候觀測哈雷彗星回歸，我用學校的器材拍一些彗星的照片，我是當時深圳中學第一個找到(哈雷彗星)，還去寫觀測報告，得了一些獎，獲得幾十塊錢的獎勵。還得到了參加觀測比賽的機會。後來因為當時要考高中了，到海南的觀測我沒有去成。

考大學的時候，我問老師天文系畢業后的職業，當時只有南京大學有天文系，我了解到基本上那時候去天文台的少，很多都是去當地理老師。當時就覺得，別搞不好變成去當地理老師，後來又剛好開始接觸到計算機，就覺得這個也挺有興趣，那時候就考到深圳大學計算機系。「畢竟天文太遙遠了」他說。

深圳大學在國內只是一所普普通通的大學，但是身處深圳特區，發展速度相當驚人。深圳大學受到改革開放思想影響，學校里實用主義思潮也是比較濃厚的。可以看出，受深圳大學學校風氣的影響，馬化騰的實用主義理念在畢業之前已有了苗頭。馬化騰在深圳大學計算機系求學期間成績總是在前五名，他也漸漸地在編寫軟體和研究計算機網路中體會到了樂趣。馬化騰表示自己學習編程的方法其實是「用最笨的方式去領悟」——用抄代碼來培養感覺。

在大學裏面，馬化騰也並不是核心，技術也不是最強的一個，然而馬化騰會找到比較互補的一些夥伴做成一些事情。馬化騰看問題比較中立，但他會尊重比他強的人的意見。馬化騰在產品應該往哪個地方去做這個方面想法會多一點。

李彥宏：從戲曲少年到高考狀元

生於山西陽泉的李彥宏並不覺得自己小時候有多麼大志向，像所有心都玩野了的孩子一樣，每天看上去也都是忙忙碌碌的，但都不過是在「隨大流」罷了。李彥宏的父母在晉東化工廠工作，家境很普通，李彥宏有3個姐姐1個妹妹，他的靦腆溫和或許與姐姐們的寵愛有關。

父親常常帶李彥宏去看戲曲電影，為此他還一度迷上了戲曲。他的舞台很小，只是家裡的那張床。他常常把床單圍在腰裡做戰裙，拿一根棍子當槍耍，一個人不斷亮相。山西陽泉晉劇團招收學員時，他去了，劇院老師從一招一式中看到了一種靈氣，決定錄取他。

但李彥宏對戲曲的興趣很快就淡了。李彥宏的大姐在剛剛恢復高考的那年就考上了大學，引得四鄰艷羡。相比於學戲，上學因為正統而更具有吸引力。對於李彥宏學戲曲，還可以做一種解讀，他其實真正喜歡的不是戲曲，而是那個舞台。只有在舞台上，才能一招一式展示自己的才華，感染更多的人。這與現在百度堅持的「用技術改變生活」的理念一脈相承。

19歲的李彥宏考取了山西陽泉市的高考狀元。在填報高考志願時，高中時參加全國青少年程序設計大賽的他，毫無疑問地喜愛計算機，但是第一志願卻不是北大計算機系，而是信息管理系，因為他考慮到：將來，計算機肯定應用廣泛，單純地學計算機恐怕不如把計算機和某項應用結合起來有前途。

讀北大，學會獨立思考。面臨畢業，正是沉悶的1991年，決定「走出去看世界」的李彥宏如期接到布法羅紐約州立大學的入學通知。

留學讀研期間。偶然間，導師一句話，「搜索引擎技術是互聯網一項最基本的功能，應當有未來」，這時候，1992年，互聯網在美國還沒開始普及，但李彥宏已經開始行動——從專攻計算機轉回來，開始鑽研信息檢索技術。並從此，認準了搜索。

俞敏洪：英語40分鐘就交卷 考95分

複習了10個月左右，俞敏洪參加了1978年的高考，英語卻只考了33分，別的幾門也不理想。

1979年，俞敏洪再次參加高考，他的總分過了錄取分數線，但英語只考了55分，而常熟師專的錄取分數線是60分，結果再度落榜。

1980年的高考開始了，英語考試時間是兩個小時，俞敏洪僅僅用了40分鐘就交了卷。俞敏洪的英語老師大怒，迎面抽了俞敏洪一耳光，說今年就你一個人有希望考上北大，結果你自己給毀了。他認為俞敏洪這麼快就交卷，肯定沒有考好。

但是分數出來以後，俞敏洪的英語是95分，總分387分。當年，北大的錄取分數線是380分。填志願的時候，老師對俞敏洪說，如果你想上北大，語文一定要及格，不然北大不會要你，但俞敏洪的語文是58分。俞敏洪不敢下筆填北大，還是老師幫他填的志願。

錄取通知下來后，俞敏洪一看是北京大學，當時就樂瘋了，和兩個考上大學的同學一起，跑到馬路中間又蹦又跳，連大卡車都停下來了。

史玉柱：全縣第一，數學差1分滿分

1980年，史玉柱以全縣總分第一，數學119(差1分滿分)的成績考入浙江大學數學系。但在浙江大學數學系剛過了一學期，史玉柱就放棄了成為陳景潤的理想。

「從圖書館借到《數論》，看了之後，我才了解到數學是那麼的難。」和周圍同學比聰明也讓史玉柱壓力很大。「尤其是長江以南的，成績好的並不想上清華、北大，都去上了浙大，所以，我們那個班裡聰明人太多，學習好的也太多了。」

張朝陽：在自學成材的故事激勵下考上清華

張朝陽屬於同齡人里較早有念書意識的一批人，很小就懂得，要出人頭地，學習特重要，很多自學成材的故事深深吸引了他。他成績一直非常好，經過5年苦讀，從西安的一所廠礦子弟中學轉到了西安中學，1981年順利地考上了清華大學物理系。

提起往事，張朝陽對高考那段歲月依然難忘。「我高考的時候沒住校，每天早上七八點的時候，和一大幫同學騎著自行車，浩浩蕩蕩去自習室溫習功課。」張朝陽回憶，「那時候父母給的壓力並不是很大，只是自己喜歡學習，特別是喜歡學物理。我覺得學習是件快樂的事情。」

（來源：央視財經 綜合人民網、中國企業家雜誌等）