【環球科技綜合報導】近日，美團點評起步於2016年5月的高星酒店業務組悄悄迎來一周歲生日，在接受記者專訪時，美團點評副總裁、酒旅事業群住宿事業部總經理郭慶透露，目前美團旅行平台高星酒店覆蓋達15000家，高星用戶超1000萬，而且，每月新用戶增長佔比60%。

大數據和用戶畫像顯示，美團旅行平台上的高星酒店用戶，是一批收入高、消費頻次高、追求個性和品質的年輕人，這個具有高潛力的新中產階級群體未來將成為推動美團旅行發展的重要生力軍。

布局一年，高星戰略效果顯現

基於對大數據的洞察，美團點評在2016年5月提出高星戰略，在整個大住宿板塊里對高星酒店進行重點布局。在短短一年時間里，美團點評高星酒店已呈現高覆蓋、高增長、高質量之勢。郭慶展示了這樣一組數據：在數量方面，美團點評已經覆蓋15000家高星酒店，覆蓋率達92%;在增速方面，美團旅行高星酒店單日消費間夜同比增長最高達到300%;在用戶數量上，美團和大眾點評app消費過高星酒店的用戶超1000萬，有意思的是，高星酒店業務板塊月度新用戶佔據了高星酒店總用戶數的60%，新客獲取速度很快。

事實上，美團點評自去年起布局高星酒店的時候，發展了十多年的OTA平台已經實現很深很廣的覆蓋。這是一場艱難的硬仗，卻是一場不得不打的硬仗，郭慶告訴記者，「從數據消費趨勢洞察到，消費者呈現出高品質和個性化需求，未來高星酒店是一塊重要陣地。目前，在經濟型酒店方面，我們仍然有絕對優勢;在高星酒店方面，我們正在快速追平，縮小差距，按照目前增速，未來將實現反超。」

在定義高星酒店時，美團點評參考行業統一標準，共四星、五星、高檔、豪華四種。目前美團app上的高星酒店平均間夜價約360元，大眾點評app上的高星酒店平均間夜價超500元。

2016年12月和洲際酒店集團的戰略合作開啟了一個新的進程，此後，美團點評又和首旅酒店集團、萬達酒店集團、開元酒店集團、港中旅酒店集團、戴斯酒店集團、凱萊酒店集團、世紀金源酒店集團、香格里拉酒店集團等知名酒店集團達成戰略合作。

郭慶強調，按照戰略合作協議，美團點評和洲際酒店集團的合作正在按計劃與排期推進。郭慶還透露，目前還有多家重量級高星酒店集團正在接觸和推進合作中。

賦能新客，和高星酒店一起做大蛋糕

2017年4月29日，美團與大眾點評雙平台上的酒店單日入住間夜超120萬，創造在線酒店預訂行業新高。整個4月，美團與大眾點評雙平台單月入住間夜破1700萬。

「美團點評雙平台在線可預訂房間總量為1250萬個，目前我們的單日入住間夜才佔到10%，未來肯定還將創造新高。」郭慶告訴記者，「事實上，未來國內在線酒店市場廣袤。2016年全年美團點評雙平台酒店間夜量超1.3億，美團點評加上一些OTA住宿在線平台總間夜量一共不超過4億，而國內酒店一年的總間夜量為20億，在線酒店仍然是一個需要開拓的領域，還有很大的發展空間。」

對於高星酒店市場，郭慶和他的夥伴們充滿信心。高星酒店業務之所以能夠快速成長起來，並不是因為在原有領域和OTA去做搶奪廝殺，而是把握住了新興的年輕消費群體和本異地生活、休閑度假消費場景需求去做增量。

美團點評大數據和用戶畫像顯示，高星酒店用戶呈年輕化、收入高、消費頻次高趨勢發展。從年齡上看，80后、90后佔比達64.9%，新用戶中30歲以下的佔59%。此外，使用iphone手機佔到了66%。」

這些高星酒店用戶本異地消費比例為5:5，這意味著高星酒店用戶不局限於異地出行，本地生活休閑度假的需求也日漸提升，消費頻次會增高。

美團點評住宿事業部先後推出為酒店商家做增量的「CD模式」，為酒店商家培養「互聯網+」營銷人才的「美酒學院」，甚至專門成立商家賦能中心。郭慶表示，「我們希望將美團點評打造成國內最大的酒店在線預訂平台，同時，也為酒店行業做好『水電煤』基礎服務工作，只有行業興旺了，平台的業務才會更好。」

藉助平台流量與一站式優勢，美團點評上的高星酒店單店日轉化率能達到37%，3個月內高星客戶復購率達36%，3個月內高星新客復購率達30%，流量和用戶呈現出高質量。美團點評還根據用戶對住宿、餐飲、娛樂、門票等不同需求，與部分高端品牌建立了多品類的合作，不斷為酒店帶來新客源。

「我們要賦能新客，和高星酒店一起做大蛋糕，而不是薅高星酒店的羊毛。」郭慶表示，高星酒店業務會是國內在線住宿市場一個新的增長點。