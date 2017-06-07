赤橙黃綠青藍紫，萬花叢中一點綠。 ？ ？

在一眼望去不是橙色摩拜就是ofo小黃車的小區門口，家住閔行的王艷艷總是毫不猶豫地選擇那一點綠——享騎電動自行車。 ？ ？「我家離地鐵站如果騎自行車的話，需要25分鐘左右，挺費勁，但是騎電單車的話，只要15分鐘，輕鬆多了。」對於早上分秒必爭的上班族而言，15分鐘可以吃完早餐，化個快手妝美美地出門了。

？ ？不光是能夠節約時間，關鍵是夏天快到了，一騎車就會渾身出汗，頂著一身臭汗鑽進冷颼颼的地鐵車廂，整個人感覺都不好了。「騎電單車，就不會出太多汗。」對於愛美的王艷艷而言，電單車的出現絕對是及時雨。 ？ ？可眼下，她遇到了新的煩惱：電單車太搶手了，早上稍微晚一點，就會遭遇沒車可騎的尷尬。為什麼不多鋪點車啊？ ？ ？沒車可騎的尷尬也在困擾著年輕的享騎團隊。因為北京、杭州、上海發佈的共享單車徵求意見稿中都明確表明，暫不發展共享電單車。這難道是對共享電單車按下了stop鍵嗎？



？ ？電單車到底安全不安全？



？ ？1999年出台的國家標準《電動自行車通用技術條件》，對電動車的外觀、車重、車速、管理等各項指標，均有嚴格規定。其中，對於電單車整車主要技術性能要求有三項硬性標準：最高車速應不大於20公里/小時、整車質量(重量)應不大於40公斤、必須具有良好的腳踏騎行功能。

？ ？可是多年以來，大街小巷充斥著太多不合規的電動自行車。不僅質量重，速度快，而且腳踏板都「進化」沒了。市面賣得好的幾乎都是超標電動自行車，因為時速快的往往更受歡迎，這些被稱為豪華款的電動車在給市民帶來便利的同時，伴隨而來的卻是——交通事故頻發、死亡率高！

？ ？據上海市交警部門統計，僅上海市因電動車肇事的道路交通事故，2015 年發生 158 起共 96 人死亡，2016 年發生 108 起共 95 人死亡，電動車交通事故死亡率由 2015 年的 60%上升至 2016 年的 88%，事故死亡率呈現明顯的增長。

？ ？這也是享騎覺得最委屈的——為降低電動車車身重帶來的安全隱患，享騎電單車整車重量只有24公斤，比市面上行駛的摩拜經典版單車還要輕那麼一點兒。按照設計騎行時速來看，享騎電單車時速最高不超過20公里，和成年人騎行單車15公里左右時速差別並不明顯。設計中還加入了腳踏騎行功能，如果在不使用電助力的情況下，一輛享騎電單車和一輛自行車在整車設計上沒有多大的區別，甚至可以理解為是「雙動力」自行車。

？ ？享騎電單車作為國內第一家電單車共享平台，目前投放市場的6萬余輛電動自行車，均已取得合法的上路運營牌照，經過交警部門核准后，每一輛享騎電單車牌照信息均已備案，隨時可查。「如果把市面上不合規超標的車輛造成的事故統計數據和時速合規共享電單車企業放在一塊兒說事，這無疑是不公平的!」享騎運營總監錢贇說道。

？ ？「共享電單車要想走得遠，必須消滅安全隱患」。這是享騎自創始以來一直堅守的信條。在他們看來，與參差不齊的私家電動車相比，由企業統一運營管理的共享電單車無論是在騎行體驗上，還是整車合規性上，安全都有足夠的保障。共享電單車從某種程度上，通過互聯網技術的加持，提供更為標準化的電單車服務，緩解私家電動車亂象。

？ ？享騎創始人施銀鋒在接受《新民周刊》採訪時表示，選擇享騎的出行者，在騎上路之前，都要通過有效證件完成實名認證，安全定位到人，實現車與人的實時鏈接。

？ ？同時，為了讓讓騎行者體驗到「安全出行」，共享電單車就要解決一個尷尬的問題：中途沒電怎麼辦？電池出現故障如何解決？畢竟，電單車是需要電助力的產品，先天註定「靠電吃飯」，不能保證電池安全的電單車都是「偽安全」。

？ ？電池是電單車發展的首要決定因素，它的安全性和比能量關係著電單車的安全性和續航里程。甚至可以說，電池水平決定著電單車的產業發展。

？ ？「在這個問題上，享騎對電池選擇非常謹慎。鋰電池的安全溫度範圍為-20~55攝氏度，這適用於國內絕大部分區域，包括當前出台『禁令』的北上深等地。」施銀鋒說，「享騎所有單車使用的是國內巨頭能源企業天能集團生產的鋰電池。」 ？

？ ？ 天能集團作為全球高端耐用電池創領者，位列全球新能源企業第30名，是國家火炬計劃重點高新技術企業，為享騎提供了全方位鋰電池解決方案和安全保障。為保證電池始終處於安全運行狀態，享騎採用的是智能化電池管理系統（BMS），在電池內裝有GPS裝置，後台實時掌握剩餘電量及定位位置等相關信息，包括SOC（剩餘電量顯示）、SOH（故障診斷）、故障預警等和電池監管切身相關的一些參數顯示，確保電池始終行駛在安全狀態。一旦出現參數異常，將會有運維人員及時到崗更換電池。享騎電單車使用了電池盒阻燃防水設計，能很好地適應颳風下雨等各種天氣，杜絕電池使用隱患。

？ ？另外，即使電池故障不能及時排除，享騎電單車按照國家標準文件設計，具備良好的腳踏騎行功能，騎行者完全可以用腳蹬應急，安全到達目的地。

？ ？施銀鋒還特別指出，如果騎共享電單車發生意外誰來管？這個事情各家單車平台的處理態度不一。但是對於享騎，在投放之初就為每一輛電單車購買了保險，為所有用戶提供全面的出行保險保障。

？ ？其實，要做到安全出行，除了電單車這個「不會思考」的物件，真正的掌控者還是騎行者——「有思想」的人。電單車，只是騎行工具，需要人賦予它更多的安全意義，遵守交通規則，不超速、不逆行、不佔用機動車道；出行前觀察單車電池情況，掌握續航里程及目的地距離；及時鎖車，將車定點停放……「將安全時刻掛在心上」，態度決定一切。如果每個騎行者都有一份強烈的安全意識，那麼許多交通事故是可以避免的。

？ ？從掛牌安全上路、全方位保障電池安全、與平安保險合作，享騎電單車的安全三步走，雖為保障用戶騎行安全，但更為重要的在於為「安全」用心，包括電單車整車合規性、App安全責任提醒，GPS實時定位等，全為保障騎行者安全。雖然沒有套路，但享騎電單車將安全融入了每一個細節。



？ ？成長的煩惱



？ ？目前享騎註冊用戶 150 多萬、七成活躍用戶、日均開鎖 5-6 次/車，6萬多輛運營車輛，6000多個運營站點，這個數據已經讓享騎成為國內共享電單車的「龍頭老大」。

？ ？從成立之初的商戶租借試水失敗，到電單車遭遇退款風波、斷電風波，再到如今定點還車、唯一一家實行電子圍欄技術，逐步走上正軌又遭遇政策「急剎車」，享騎這一年多的經歷可謂極其不平坦。

？ ？在那些最黑暗的日子里，因為騎不到車，因為電瓶更換不及時，因為要定點還車，因為拿不到退款，創始人施銀鋒平均每天要接幾百個投訴電話，特別是在客服下班后的凌晨兩三點鐘也電話不斷，每每聽到用戶的各種抱怨，施銀鋒只能默默嘆息。

？ ？施銀鋒說迄今為止一個用戶的電話還會讓他想起來就有哭的衝動。「那是一個凌晨3點，用戶半夜騎行完畢不能還車，打電話向我投訴車子的各種不是。這些車子就像我自己的孩子一樣，被別人說得如此不堪，我真的是心如刀割。」

？ ？「那是我們車子剛剛上線沒多久，因為管理不到位，導致不少車子沒有及時更換電池，很多用戶騎不上車子，非常生氣，集中發起退款。那段時間，財務從早上9點上班一直到晚上10點下班，都在做一件事情，在系統里點擊同意退款，同意退款，同意退款。」施銀鋒印象深刻的是，一位大學生在周末打來電話，帶著哀求的口吻對他說，自己已經沒有錢吃飯了，可不可以行行好把299元押金還他。「我想著即使再快，也要財務周一上班以後才能處理退款，於是就直接加他微信，轉了299元給他。」？

？ ？類似的創始人加微信退還押金的事情還發生了好幾次。讓施銀鋒意外的是，其中絕大多數人收到正常流程的退款以後，又從微信里把施銀鋒墊付的押金給還了回來。正是用戶對自己的這種信任，讓好幾次打起了退堂鼓的施銀鋒決心堅持下去。於是，這一支平均年齡不到30歲的創業團隊硬是不言放棄，咬牙走過一個又一個坎，以精細化管理贏得了用戶的心。「電單車不是壞孩子，我們可以管好它。」施銀鋒信心滿滿地表示。

？ ？其實早在2015年，施銀鋒就冒出了共享單車的點子。那時摩拜還沒成立，ofo還在校園裡轉悠。出身於電單車世家，父親經營著一家早在海外上市的電動車大工廠，似乎註定要子承父業的施銀鋒卻有點不安於現狀。看著分享經濟如火如荼，他想到了電動車分時租賃的點子，並很快在 2015 年 10 月就上線第一家按照國標設計的車輛，那個時候 App還不是現在的樣子。

？ ？起初，施銀鋒將5000輛電動自動車發放給商戶，由商戶負責看車、守車和維護，用戶到商戶處掃碼拿鑰匙騎車，然後再將車還給其他提供服務的商戶。但問題很快就來了。一是商戶本身有自己的生意，很難有足夠的精力來維護車輛，而且商家往往要花上 5 至 8 小時才能給一輛車充滿電，獲取微薄的利潤，這種眾包充電模式因為效率低下而難以為繼；二是用戶早上想用車的時候，商戶可能還沒有開門，而晚上想還車的時候，可能商戶已經關門了。使用上的不方便導致這種初級版的共享電單車模式一直沒法大規模擴展，用戶量始終上不去。

？ ？一籌莫展之時，施銀鋒剛好在一次行業會議上碰到了現在的聯合創始人，來自汽車產業鏈的黃奇，他的加入開始讓享騎走上了共享的快車道。

？ ？2016 年上半年享騎迎上了一次徹底轉型: 從之前和商家合作的輸入編碼模式，到車身上貼上了二維碼提供用戶掃描騎走的體驗，App也成型完善了起來。「不是出現了共享單車之後才有了共享電單車，而是享騎自身發展到一定階段后，必須轉型才有新的發展。而這種探索正好契合了共享單車的大爆發，大家不約而同地採用了交押金、按小時計費的商業模式。」施銀鋒強調了這點。

？ ？2016年9月1日，享騎App正式上線。先期投入的5000輛電單車全部召回，進行大改造。升級后的電單車採用了當下最先進的GPS定位、智能中控全自動機鎖、免維護輪胎、液壓減震等，全方位提升了車輛的安全係數和騎行舒適度。

？ ？但意想不到的突髮狀況又接二連三地出現。因為是第一個吃螃蟹的人——作為全國首家運營共享電單車的年輕企業——享騎沒少走彎路。

？ ？很多問題只有真正進入市場面向用戶之後才會發現：比如說即使電瓶都沒電了還可以提供繼續騎行，這就導致不少電量不足的車輛被用戶騎走，當成普通自行車使用造成了大量車輛丟失散落，後來享騎將新款車輛立即升級改造成了達到某個電量臨界點，中控系統就會鎖定無法使用，以確保車輛停留在原地等待續航。比如由於沒有足夠的電瓶續航充電團隊，導致許多車子無法騎行，用戶體驗差，不少用戶要求退還押金，初創的平台卻並不了解支付寶等支付通道，很多用戶設置了隱私保護等情況下，資金無法原路返回，出現了後台以為已經完成退款，用戶卻始終沒有收到的情況。

？ ？這正好是共享單車被放在火上烤的關鍵節點。民眾對共享單車的押金去留問題高度敏感，享騎用戶吐槽20多天拿不到退還的押金，而賬戶又被註銷了，簡直不知道該怎麼辦了。

？ ？好的，壞的，都有可能被成倍放大，特別是負面信息，更容易引起大眾的關注。去年 9 月到11月也正是享騎遭遇負面報導最集中的時段。

？ ？那是一段幾乎讓全公司人崩潰的時段。每個部門都在加班加點改進工作流程，為意想不到的突髮狀況「滅火」。因為之前註冊公司留下了自己的手機號，施銀鋒更是成為全公司第一大客服，變成了被用戶吐槽最多的創始人。

？ ？今年3月份，天氣好轉，享騎迎來了用戶井噴式增長，然而隨之而來的又是一段痛並快樂的記憶。「充電倉庫意外斷電，一周之內連續三次遭到黑客蓄意攻擊，一天接待十幾撥記者採訪，道歉都來不及。」運營總監錢贇苦笑著說。有些事情確實是因為公司的管理不到位做得不好，但有些也不是我們可以控制的。

？ ？而對於電單車最重要的保養維護上，享騎運維團隊300 人的隊伍分為充電部門和維修部門，按照片區化管理避免戰線過長管理不及時的問題發生；線上的後台則有「蚩尤」和「天眼」看護：蚩尤系統是管理車輛情況的，看哪些地方車輛的電瓶處於耗盡狀態；天眼系統則是按照借還率配合演算法管理投放車輛的頻次，並能防止某個區域內車輛擺放過於密集，而這些全部依賴享騎首創的電子圍欄技術——享騎的用戶只能停在平台指定的區域才可以關鎖，否則將一直進行計費。

？ ？「這個過程沒有前例可循，完全是我們逐步逐步探索出來的，特別是定點停車，在當時隨停隨走成為主流的時候，造成了許多用戶的不理解。罵聲特別多。」施銀鋒說用戶其實是需要引導的。因為電單車的特殊性，必須對歸還區域嚴格規定，這反過來其實是對被共享單車隨停隨走寵壞的用戶一種引導，「我們的老用戶其實很能接受這樣的模式，習慣了哪些站點有車就去哪。」

？ ？據了解，目前享有騎在上海劃定的電子圍欄區域已經覆蓋了 6000 多處，並且還在不斷增加。商超，辦公樓宇，小區門口這樣客流較大本身又有停車指示的白線區域是平台優先考慮的，除此之外，也會和有關街道溝通，經過協商來增加新的白線區域作為電單車擺放點。「這樣隨著可歸還站點的豐富，其實對平台、城市管理和用戶都會是一個更方便的局面。」

？ ？在經歷共享單車狂飆突進似的鋪車大戰之後，人們紛紛意識到，不受限制的自由將會造成無法控制的局面。共享單車從最初隨停隨走的超級便利變成了城市管理的困擾。大量出現的共享單車佔據了正常的人行道與綠化草地，嚴重擠壓了市民的活動空間。不少單車被貼上了牛皮癬廣告，更多的則是被肢解丟棄后成為城市垃圾，共享單車變成了城市災難 。

？ ？對此，多地共享單車管理政策公開徵求意見稿，將亂停亂放作為焦點問題提出，並進行了廣泛意見徵集， 結合北京、深圳、上海、成都等地意見，總體來講，對車輛停放問題主要有五大舉措：優化設置自行車停放區；及時清理違規停放車輛；企業加強用戶引導；完善用戶信用評價制度；規範共享單車停放。

？ ？以北京市為例，關於企業社會責任方面的內容，主要有兩點：一是鼓勵企業運營電子地圖等手段，在手機App中標註可停放區和禁停區，引導用戶將自行車還至可停放區；二是在非公共區域(住宅、商業辦公等)自行設置自行車停放區，採取技術、管理等手段，保證車輛按區域和點位規範停放。

？ ？對比享騎電單車目前的管理模式，可以看出與出台政策有諸多相似之處，比如採用「電子圍欄」技術劃定停車區，根據騎行數據設置固定停車點，通過GPS引導用戶定位取還車，未停至相關區域收取拖車費用等。

？ ？享騎在一開始就將「遵守規則」放在企業的主動管理範疇中，是一種企業社會責任觀的體現。儘管當前「共享單電車」未來並不明朗，但對於一個已經在城市中頗具規模化運營，並且有心為城市管理不停教育用戶改進運營水平的團隊來說，有關部門其實應該結合市民出行選擇的多樣性作出綜合的選擇。

？ ？因為享騎的提前布局，用戶已經習慣了「及時鎖車」「定點停放」「App及時查詢」等運營模式，在限定的時速內騎行，電量不足時啟用腳踏功能等。嚴格按照國家標準生產的享騎電單車，更是將出行的規則融入日常運營，為享騎電單車用戶打造安全的騎行環境，也為行業整體發展奠定了基礎。

？ ？可以說，享騎作為一家初創企業，從一開始就能從政府管理角度出發，提供合規的產品和滿意度高的出行服務，以腳踏實地的實踐驗證著共享電單車中長距離「慢出行」的剛需的確存在，這對於城市管理規範的制定，出行模式的探討，無疑都有著重要的借鑒意義。

？ ？施銀鋒表示，不管共享電單車未來如何發展，企業都必須嚴格按照國家標準進行自我約束和規範。只有不斷提升企業管理標準，才能為更多的用戶提供優質服務。 ？ ？愛拼才會贏



？ ？作為共享單車中獨闢蹊徑、錯位競爭的共享電單車，在度過了2016年年底的黑暗之後，享騎的口碑和使用率一路上漲。正在企業上上下下準備擼起袖子加油乾的時候，卻遭遇了「不發展電單車」的政策壓力。 ？

好在這已經不是團隊第一次面臨生死抉擇。大家一如既往地拚命向前。

？ ？雖然目前上海的投放量沒有增加，但是如何在現有的基礎上提升單車的使用效率，仍然大有文章可做。比方說，為了方便用戶短時間停車需求，系統設置了臨時鎖車功能。結果許多用戶為了能夠搶到車子上下班，乾脆一直將車子設置為鎖定狀態，即使這樣需要支付十幾元到幾十元的費用。

？ ？「其實我們希望的是讓車子能夠更有效地流動起來。我們的收費是2元一小時，之後每小時3元。而數據顯示，我們的車子騎行時間大多在30分鐘左右，也就是說如果車子使用頻率高的話，單位時間內能夠產生更多收益。」運營總監錢贇之前從事金融行業，被聯合創始人黃奇三顧茅廬說動，毅然投入到這份每天都在加班中度過的新職業。

？ ？「互金行業服務的不少都是資產上千萬的大客戶。項目每天交易額十幾個億，卻感覺不到太多的成就感。無非就是給富人們錦上添花的數字遊戲。可是現在服務的是最普通的老百姓，一個訂單也就2元錢，卻有一種超越以往的成就感。特別是看到那些不太會使用智能手機的大爺大媽，拿著手機到我們的辦公室，讓我們教他們怎麼使用享騎電單車，真的感動。」錢贇說，之前的營銷費用動輒就是幾百萬元，一下子就花出去了。現在每筆錢都要精打細算著花。這些錢砸下去，能產生多少訂單，都算計得很清楚。「天晴了，擔心車子使用率太高，充電跟不上；下雨了，擔心騎車的人少，運費成本還在那裡擺著，想著要怎麼促銷，讓大家雨天也可以騎起來。賣炭翁心憂炭賤願天寒的心情我算是徹底領教了。」

？ ？創始人施銀鋒和黃奇的日子某種程度上來說也挺苦逼的。不僅要深更半夜當客服聽用戶吐槽——每天0：00-5：00的訂單也有上萬單，還要跟著一線員工查看半夜投放車輛的情況。「現在還有一些企業在嘗試進入共享電單車領域，我們只要知道了，一定會晚上開車出去看看對方是怎麼投放車輛的，是怎麼更換電瓶的，別人家的電單車到底是怎麼設計的。」施銀鋒和黃奇說，他們的危機感很重，已經習慣了第一時間下載競爭對手的App，研究別人的做法。

？ ？而公司的產品總監劉純陽，雖然是個90后，卻是公司最早的元老之一。當初孩子滿月，需要回河南辦滿月酒，家人都期望能有一周時間的假期，最終劉純陽來回加辦酒匆匆3天搞定就立刻返回了團隊。因為運維的線上支持多半發生在後半夜，劉純陽半帶自嘲地說：「半年沒睡過完整的一夜整覺了，我快成神了！」每每看到妻子發來的孩子小視頻，劉純陽常會看著看著就流淚。

？ ？對於這個年輕的創業團隊而言，安於現狀只停留在上海肯定不是一張好牌。施銀鋒覺得二三線城市還大有可為。下一步，長江沿線的城市都已在考量範圍之內，包括武漢、長沙這些有地鐵的道路比較友好城市。而南京則是享騎繼上海之後的新一站，享騎在南京首批投放10000輛電單車，同時南京投放的是享騎研發的第五代車，啟動時腳踩時速達到5公里才能使用電助力。

？ ？另外，澳大利亞駐華大使也來到享騎的辦公室了解情況，包括其他一些歐美國家也有引進的意向，在國外，電單車遠比國內更受歡迎，像德國日本一樣「大發展」也未必不可能。

？ ？目前享騎尚未進行融資，資金完全依靠創始人個人前期投資。按照目前日訂單30萬單，每單2元計算，享騎一天的騎行收入就達60萬元。按照施銀鋒的說法，享騎單車的成本在2000元左右，如果按照規定3年單車必須報廢來算，企業第一年微虧，剩下兩年僅靠租金都是可以盈利的。

？ ？施銀鋒不認同靠資本瘋狂擴展的共享單車發展路線。在他看來，在未理順企業在單個城市發展中遇到的問題，就盲目擴張，勢必造成企業發展的缺乏後勁，對提升管理能力、精細化管理都是不利的。「不是誰車多，誰就是領頭羊。我更看重能否開發出一套行之有效的運營體系。這才是對一家企業的真正考驗。」（記者陳冰）