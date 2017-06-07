中新社北京6月7日電 (記者 張素)中國地震局局長鄭國光7日在北京舉行的全國地震科技創新大會上說，中國力爭到2020年建成開放合作、充滿活力的國家地震科技創新體系。

「我國防震減災的歷史實際上就是一部地震科技的發展史。」鄭國光說，實踐證明防震減災的進步離不開科技貢獻。「十二五」以來，中國地震系統取得一批重大科技成果，為防震減災事業發展提供了支撐和引領。

本屆全國地震科技創新大會期間展出了「十二五」科技成果代表作，比如「中國活動斷層探察」項目已獲得南北地震帶中南段25條主要活動斷層準確的空間位置和活動性定量參數，「中國綜合地球物理場觀測」成果可被用於十年尺度危險區確定、地震大形勢判定等工作，「地震科學數據共享中心」形成了120個數據集，「地震信息公共服務系統」滿足社會公眾在第一時間獲取最新地震消息的需求。

鄭國光也談到當前地震科技創新工作尚存差距。他說，為實現2020年的目標，將實施國家地震科技創新工程，以及「透明地殼」、「解剖地震」、「韌性城鄉」和「智慧服務」四項科學計劃，在認識地球、減輕災害等方面取得重大進展。

鄭國光還說，未來要深化地震科技體制機制改革，加快防震減災科研成果推廣應用，打造一支地震科技人才隊伍，並提出「到2030年，我國步入世界地震科技強國之列」。(完)