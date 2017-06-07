蘋果和亞馬遜均為富士康的關鍵客戶。富士康超過一半的收入來自為蘋果提供零配件和產品組裝，亞馬遜的Kindle電子閱讀器和Echo智能音箱也在該公司生產。

鴻海精密董事長郭台銘近日接受外媒採訪時透露，在收購東芝存儲晶元業務的過程中，鴻海精密獲得了蘋果和亞馬遜的財務支持。

郭台銘指出，「蘋果和亞馬遜都提供了資金，但我無法透露每家公司投入的具體資金。」據消息人士透露，鴻海精密在本次收購案中的5個買家中出價最高，目前出價已超過2萬億日元(約合182億美元)。

據了解，蘋果和亞馬遜均為富士康的關鍵客戶。富士康超過一半的收入來自為蘋果提供零配件和產品組裝，亞馬遜的Kindle電子閱讀器和Echo智能音箱也在該公司生產。

本次收購案的核心——東芝NAND快閃記憶體晶元在包括智能手機、伺服器和PC中得到廣泛使用，其中包括蘋果iPhone及亞馬遜的數據中心伺服器。目前，存儲晶元行業主要由三星主導，根據市場研究公司TrendForce數據顯示，2017年第一季度，三星NAND快閃記憶體晶元業務收入為42.1億美元，佔全球市場35.4%。西部數據和東芝的市場份額分別為17.9%和16.5%，美光和SK海力士緊隨其後，市場份額分別為11.9%和11%。

目前，蘋果公司拒絕予以置評，亞馬遜同樣尚未作出回應。