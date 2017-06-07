▲財政部今日公布國內 5 月進出口概況，連 8 紅順利達標。（圖／取自CC0圖庫）

財政部今（ 7 ）日公布 5 月出口額為 255.2 億美元，較去（ 2016 ）年同月僅增 8.4% ，連 8 紅勉強達標。

財政部統計處處長蔡美娜指出，今（ 2017 ）年 1-5 月出口額為 1219.3 億美元，較去年同期增 12.5% ，雖然成長幅度下滑，但還是保住連 8 紅態勢。