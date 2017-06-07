▲今日天氣炎熱，用電量一早就刷破今年紀錄。（圖／NOWnews資料照）

今（ 7 ）日天氣晴朗高溫，全台用電量飆升，台電供電燈號一早便亮起「警戒橘燈」。根據台電統計，系統最大瞬間用電量為 3413.5 萬瓩，時間點在下午 1 時 42 分，備轉容量僅有125.3 萬瓩，差 35 萬瓩就達限電警戒的紅燈標準。

今日天氣炎熱，北部地區體感溫度達 40 度，用電量飆破新紀錄。台電表示，今日最高用電量達 3413.5 萬瓩，繼昨日之後，再度刷新今年用電新高，甚至比昨日尖峰用電高出超過 103.6 萬瓩，而備轉容量率3.67% ，為今（ 2017 ）年第 4 低。