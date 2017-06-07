核二廠 1 號機獲原能會許可進入重新啟動程序，今年夏天供電緊張情勢暫時獲得舒緩。但檢視國內 6 部核能機組，目前僅 1 部維持正常運作，其他 5 部機組中，有 4 部處於「歲修逾排程」狀態，一旦加上這些平白浪費的發電功率，台電供電備轉容量率可以大幅提升 9 個百分點。

原能會在最後關頭終於准了台電公司為核二廠 1 號機提出的重新啟動申請，勉強可銜接核一廠 2 號機必須歲修的發電缺口，由於核一 2 號機用過燃料池已爆滿，新北市政府不同意台電興建乾式貯存場計畫，停機歲修後，核一 2 號機將進入永無止境的歲修狀態，也就是台電定義的「歲修逾排程」。

事實上，目前國內 6 部核能機組中，多達 4 部處於「歲修逾排程」，包括核一廠 1 號機、核二廠 1 、 2 號機以及核三廠 2 號機。其中，核一 1 號機從 2014 年 12 月停擺至今已超過兩年半，未來即使核二 1 號機獲許可即將併聯發電，卻會由燃料池爆滿的核一 2 號機接棒「歲修逾排程」，累計 4 部核電機組最高發電量可達 320.8 萬瓩，可挹注供電備轉容量率高達 9 個百分點，整體備轉容量率可由目前岌岌可危的 4% 驟升到 13% ，完全可讓台灣遠離缺電風險。