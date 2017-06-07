國民黨茶壺風暴延燒，因中央委員提名及中常委選舉時程爭議，讓國民黨主席提前交接陷入僵局。黨主席洪秀柱7日主持中常會，多數中常委發言，發言感謝洪秀柱過去一年來的辛勞，大打尊洪牌，但也希望洪秀柱能放手給新主席吳敦義。最終洪秀柱讓步表示，中央委員選舉時程延後案，將於下周常會通過。

李德維等26位國民黨中常委提案，依黨章將7月8日中央委員選舉、7月29日中常委選舉延至820全代會後舉行，吳陣營與洪陣營在中常會中上演火車對撞戲碼。

中常會呂學樟表示，沒有程序正義，就沒有實質正義，黨須回歸黨章「依規行事」，依法行政，否則將後患無窮；中常委謝龍介以擅長的台語說，打虎捉賊親兄弟，現在中委選舉有異議，應該回歸黨章，洪秀柱與黨內幕僚應該「放手」。

厲耿桂芳肯定洪秀柱一肩挑起國民黨最艱難的時刻，因此洪已有歷史定位，但她希望洪離任背影也一樣漂亮；李德維也肯定洪秀柱的辛勞，但將中央委員與中常委選舉時程，延到全代會後的提案，是擔心有照現行時程會有適法性疑慮。

廖萬隆說，大家應相忍為黨，但國民黨已經一無所有，大家卻還在爭；而中常委劉大貝則是在發言時一度哽咽表示，我愛的黨怎會變成這樣？呂謦煒說，中央委員選舉應長治久安，若黨內有歧見，應回歸黨章並建立制度。

洪秀柱最後說，若是常會都像今天般有充分討論，應不會出現目前的窘況，中常委的提案將會送相關單位與提案人研議後，於6月14日常會上通過。中常會中除了場內中常委踴躍發言外，場外也有洪秀柱的支持者高喊腐敗中常委下台。