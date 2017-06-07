日期:6月7日消息，中國羽毛球協會公佈了第十三屆全運會各單項種子名單。男單衛冕冠軍、代表北京隊出戰林丹位列頭號種子，石宇奇、田厚威和諶龍分列2-4號種子。女單頭號種子是浙江選手陳雨菲。北京隊和廣東隊分列男團和女團頭兩號種子。

以下是各單項種子名單公示：

（新體）