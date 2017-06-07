全運會羽毛球種子名單公佈 林丹頭號種子爭衛冕北京新浪網 (2017-06-07 16:00)
日期:6月7日消息，中國羽毛球協會公佈了第十三屆全運會各單項種子名單。男單衛冕冠軍、代表北京隊出戰林丹位列頭號種子，石宇奇、田厚威和諶龍分列2-4號種子。女單頭號種子是浙江選手陳雨菲。北京隊和廣東隊分列男團和女團頭兩號種子。
以下是各單項種子名單公示：
（新體）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【TISSOT】PR100 都會年代機械女錶-銀(T0493071103100)
- Panasonic國際牌 原廠雷射碳粉匣KX-FAT410H (碳粉+滾筒)
- 品家居 米羅3.9尺開門六抽衣櫃(兩色可選)-116x56x198cm-免
- OLYMPUS E-M10 Mark II+14-42mm EZ 電動鏡組(平輸)
- 【OMC】韓國時尚精工牛皮原皮左右翻卡夾中夾
- 【HIRES】怪獸電力公司系列-斜背包(白色)
- 2.Maa-真皮-潮流方頭造型粗跟包鞋-可可
- Scientific Workplace教育 (排版TeX編輯) 單機版 (下載)
- 賽威樂 12吋晶圓專用吸筆 VPW6300-12
- AS-克斯折式扶手泡棉辦公椅-64x53x99cm
馬刺曾經用一句話震撼整個北美體育史【北京新浪網】
再談加盟勇士決定KD謝詹皇：他為我鋪平了道路【北京新浪網】
陽岱鋼巨人軍首戰 貢獻打點仍吞11連敗【中廣新聞網】
庫里KD已不把詹姆斯當對手 騎士難道1個能打的都沒有【北京新浪網】
歷史最強隊？賭城莊家看好勇士擊敗72勝公牛【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》