[天天盈球]07日同賠匯總：米內羅主勝概率80%北京新浪網 (2017-06-07 16:01)
［盈球相同賠率]－－天天盈球原創特色數據專欄，依託海量的賽事歷史同賠數據，通過人工整合去粗取精，得出賽事勝平負概率最大的一個或兩個結果導向。
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周三002 友誼賽 義大利vs烏拉圭
表中三家公司同賠下該項賽事下主勝概率54.8%，全部賽事下主勝概率50.6%，本場同賠指向主勝做膽。
周三004 巴甲 米內羅競技vs阿瓦伊
表中三家公司同賠下該項賽事下主勝概率80%，全部賽事下主勝概率75.8%，本場同賠指向主勝做膽，主隊大勝可博。
周三006 巴甲 桑托斯vs博塔弗戈
表中三家公司同賠下該項賽事下主勝概率65.5%，全部賽事下主勝概率56.2%，同賠指向本場主勝做膽。
周三008 巴甲 累西非體育vs弗拉門戈
表中三家公司同賠下該項賽事下主隊不敗概率83.3%，全部賽事下主隊不敗概率65.9%，同賠指向本場主隊不敗。
2串1投注建議：周三002不讓球勝＋周三004不讓球勝
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