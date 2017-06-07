首鋼女壘美國職業賽首秀0-1告負 全場2安打被7K北京新浪網 (2017-06-07 16:03)
首鋼女壘美國職業賽首秀0-1告負
以首鋼金鷹隊為隊名組建，實際上是為了2020年奧運會參賽為目標去美國職業壘球賽事NPF鍛煉的中國女壘，在美國當地時間6月6日進行了首場比賽。
首鋼金鷹隊在賓夕法尼亞州費城的羅斯蒙特以0比1負於了去年的美國NPF總冠軍芝加哥匪徒。3日才抵達美國的首鋼金鷹隊顯然還在適應強悍的美國投手們，因此整場比賽，金鷹隊的打擊很糟糕，只出了2支安打，還有1次失誤。而全隊被對手投殺K了7人次。整個比賽進行得相當快，金鷹隊的球員只出場了22打席，比賽用1小時22分鐘就結束了，這也創造了NPF美國職業壘球聯盟歷史上的最快賽事結束紀錄。
中國首鋼金鷹隊是以王蘭擔任首發投手，芝加哥匪徒派出了24歲的海莉-瓦格內爾，雙方都投了5局，王蘭是對打者19人，被打了4個安打，自己失誤一次，投殺3人出局，丟了1分。隨後李琦在第六局接替了她的位置，被安打1，投殺一人出局。
王蘭的整體投球配球比並不好，比如她的全場投球71次，有22次壞球，而李琦的好壞球比例更是高達10比10，顯然我們的投手還在尋找和適應美國裁判的好球區，
從整體的投手錶現來說，中國首鋼金鷹隊表現並不算太壞，但是打線的援助太差。芝加哥匪徒依靠海莉-瓦格內爾-羅伯茨-艾倫兩人的接力，對打者23，7次投殺首鋼擊球員。兩人整場加起來的投球數只有76次，壞球僅有16個，比王蘭一個人都少。
金鷹隊全隊只有陳佳和奚凱琳各貢獻了一支安打，整隊選手打得太著急也是輸球的一個原因。
對於北京金鷹隊的到來和參賽，美國NPF的球隊們都表示了歡迎，芝加哥匪徒隊的中外場手薩米-瑪莎說：「看到北京隊來參賽，實在是太棒了。」
在57次投球中獲得了46次好球判罰的匪徒隊首發投手海莉說：「我所要做的就是關注我的位置和指責，投出我自己的比賽來，當你的對手是一支你完全不了解的新團隊的時候，堅持自己是最重要的。」
按照賽程，7日和8日晚上，北京首鋼金鷹隊將和芝加哥匪徒進行第二和第三場比賽。（周超）
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