2017全國馬術耐力巡迴賽「海灣杯」普蘭店站於2017年5月29日上午開賽。本次比賽吸引了國內最優秀的耐力賽賽馬和騎手前來參賽。

本次比賽由大連凱洋馬業發展有限公司承辦。開幕式在大連海灣工業區濱海公園舉行。

普蘭店區人大常委會主任於華盛主持了開幕式。

國家體育總局自行車擊劍管理中心馬術部競賽主管侯天博、大連市體育局局長張運東、普蘭店區區委書記劉維木在開幕式上分別緻辭。

最後，遼寧省體育局局長宋凱宣布比賽開始。

隨著出發的號令響起，所有的騎手與賽馬便一躍而出。此次巡迴賽的比賽項目是80公里耐力賽，分三個賽段完成。

比賽共有21對人馬組合參賽。來自北京九州金馬國際的中國耐力賽著名騎手賈惠林、在斯洛伐克160公里比賽中獲得過冠軍的郅鋼等國內頂尖選手也都參加了本次比賽，可見本次比賽的水平很不一般。

選手出發后，場地進行了優良馬匹展示和馬術，馬車表演以及160cm障礙表演。這一精彩場面，吸引了廣大普蘭店區觀眾的目光，對推廣馬術運動起到了很好的普及作用。

下午接近五點左右天空淅淅瀝瀝地下起了小雨。如絲的小雨不僅不會影響比賽成績而且還可以幫助馬匹降溫，讓騎手獲得更好的成績。

近年來，中國馬協一再強調馬匹福利高於一切的思想，這種思想已經在比賽中被體現。優秀騎手郅鋼，在領先完成了第一賽段的比賽后，雖然通過了馬匹檢測，但他感覺自己的馬匹狀態有些不佳，為了不使馬匹出現問題，便毅然退出了比賽。這種重視馬匹安全而放棄名的作法，體現了一名優秀騎手應有的素質。

大賽在經過激烈的比拼之後，來自內蒙邦成馬術俱樂部的姜文俊和哈斯青格樂兩位騎手分別斬獲了大賽的冠亞軍，成為了最大的贏家。此次全國馬術耐力巡迴賽「海灣杯」普蘭店站在小雨中落下帷幕。國家體育總局自行車擊劍菅理中心馬術部競賽主管侯天博，普蘭店區區長申守勃，普蘭店區宣傳部長劉劉志林分別給冠亞季軍頒發獎品和獎狀。