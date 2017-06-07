2017中俄友誼興凱湖國際馬拉松比賽將分別於7月17日與7月19日，在黑龍江密山市興凱湖賽區與俄羅斯卡緬市賽區舉行。作為一項隆重的「跨國」賽事，我們看到，本屆賽事的「跨國」則不僅僅體現參賽選手的國際化元素，而更多地在於它由於賽事場地地理位置的特殊性，讓選手可以在奔跑中「一腳跨越兩個國家」。也正因如此，本屆賽事擁有了更多的看點與更豐富的內涵，還未開幕便引起了多方關注。下面，一起從多角度走近賽事，提前感知賽事精彩。

興凱湖位於密山市東南40公里的中俄邊境上，而作為一座著名的歷史文化名城，密山市擁有著厚重且多元的歷史文化。這裡是北大荒精神的發源地，也是紅色知青紮根黑土地的重要據點，所以，北大荒精神、紅色知青文化、女真文化就在歷史的沉澱下在這裏匯合，發酵，生根發芽。那麼，與其說這是一項馬拉松的體育之行，不如說是一項文體之旅，它足以讓奔跑的熱情在文化的熏陶下更加動人，也讓文化的芬芳在汗水的浸漬下更加濃烈。

更何況，這裏還是一帶一路上重要的一站，密山市與俄羅斯隔興凱湖而望，可以說，興凱湖見證著中國與俄羅斯文化交流的進步，同時，也記錄著中國與俄羅斯在經濟貿易上的共同前進。所以，很多人也認為，參加興凱湖中俄友誼興凱湖國際馬拉松比賽，奔跑在「此情此景」中，已經蓋過了奔跑本身的意義。

醉心自然，跑在景中

說到風景，湖光山色的興凱湖一貫被認為是「一步一景」，並且，7月，正是興凱湖最美的季節，魚躍鳥飛，帆影點點，遠遠望去，天水一色，氣勢磅礴。身在其中的人，會自覺萬丈豪氣自胸間縱橫。此時，就連奔跑中的汗水大概也會在景色的襯托下更顯激情澎湃。

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事實上，作為世界上唯一的穿湖賽道，興凱湖中俄友誼興凱湖國際馬拉松比賽或許正是要讓每一位參賽者跑在景中，讓奔跑的恣意與自然的奔放融為一體，讓美景、文化與體育之間發生美妙的化學反應。或許只有親身經歷，才能真正體會其中妙不可言的滋味。

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為了讓更多人可以參與到本屆盛事當中，中俄友誼興凱湖國際馬拉松賽事主辦方設置了兩國賽區2+1賽事的制度。即在2017年7月17日，將舉行1000人次的全程馬拉松與300人次的6公里迷你馬拉松；在7月19日，則會在俄羅斯卡緬市賽區舉行400人次（中國選手100人、俄羅斯選手300人）的12公里歡樂中俄友誼跑。選手可以根據自身情況報名參加其中任一場賽事。

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值得一提的是，中國選手報名參加歡樂中俄友誼跑，除了包含興凱湖賽區、卡緬市賽區賽事各一場之外，還含有4天3晚的俄羅斯境內行程。這意味著，選手在賽事之餘還將具備充裕的時間去體會異域的美食、美景，去領略俄羅斯卡緬獨特的異域魅力。

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那麼，在這場以奔跑的姿態去丈量文化的厚度，去描繪自然美景的震撼，去體會異域風情的行動中，最終將有誰有幸身臨其境？賽事報名已火爆開啟，報名時間截止至6月20日，滿額即止，活動詳情及個人報名方式可登陸賽事官方微信公眾號「中俄友誼興凱湖國際馬拉松」進行了解，還不快速速行動起來？