前八一內線支柱再添一子 兒女雙全讓網友羡慕北京新浪網 (2017-06-07 16:06)
莫科喜迎兒子降生
日期:6月7日，前八一內線莫科妻子周雅菲昨日更新微博，他與莫科喜獲二胎出生，如今兒女雙全的莫科也被網友稱為十足的「人生贏家」。
在此之前，莫科與妻子已經育有一女，如今第二個孩子又是一個男孩，可謂家庭美滿。「弟弟6月5日出生，寧寶升級做姐姐了！」周雅菲的微博中也充滿了幸福的味道。
球員時代，莫科是八一隊的王牌內線，也是國家隊常客。他與王治郅的組合堪稱當時CBA聯賽的最強本土內線組。2006-07賽季，正是兩人的通力配合，幫助八一隊擊敗當時的聯賽最強者廣東，奪得總冠軍。2014年，莫科正式宣布退役，如今的他，已經轉型為了八一青年隊的教練，承擔起了為球隊「造血」的任務。
也有八一球迷調侃稱，莫科只要好好培養自己的孩子就行了，以後定能撐起八一隊的內線。
（名人糖）
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