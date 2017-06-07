日期:6月7日，前八一內線莫科妻子周雅菲昨日更新微博，他與莫科喜獲二胎出生，如今兒女雙全的莫科也被網友稱為十足的「人生贏家」。

在此之前，莫科與妻子已經育有一女，如今第二個孩子又是一個男孩，可謂家庭美滿。「弟弟6月5日出生，寧寶升級做姐姐了！」周雅菲的微博中也充滿了幸福的味道。

球員時代，莫科是八一隊的王牌內線，也是國家隊常客。他與王治郅的組合堪稱當時CBA聯賽的最強本土內線組。2006-07賽季，正是兩人的通力配合，幫助八一隊擊敗當時的聯賽最強者廣東，奪得總冠軍。2014年，莫科正式宣布退役，如今的他，已經轉型為了八一青年隊的教練，承擔起了為球隊「造血」的任務。

也有八一球迷調侃稱，莫科只要好好培養自己的孩子就行了，以後定能撐起八一隊的內線。

（名人糖）