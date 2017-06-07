信鴿之光！2018年世界信鴿冠軍錦標賽暨FCI國際公棚賽將在台舉辦！大成報 (2017-06-07 14:05)
FCI世錦賽每年舉辦一次，以公棚形式進行比賽，參賽鴿是由國際鴿協聯盟各會員國推薦參賽，每個會員國限送25羽組成國家代表隊來參賽；以比利時為例，只有獲得KBDB全國級別前三名，才有資格送鴿參賽，有些國家甚至規定只有在前一年入賞全國冠軍的鴿主，才具有參賽資格。
為迎接世錦賽，中華民國賽鴿總會將於6月11日下午2時至5時在桃園市政府前廣場，舉辦盛大的啟航儀式，典禮將邀請民進黨團總召柯建銘、桃園市市長鄭文燦，以及來自比利時、葡萄牙、德國、義大利鴿協會主席與會；此外，號召兩岸鴿友齊聚，共同推動國際賽事，藉由信鴿讓世界看見台灣！
活動現場安排許多世界級精采的藝文活動，包括「模仿天王郭子乾」率團帶來的信鴿模仿秀、「台灣歌喉讚」之稱的尋人啟事阿卡貝拉表演、藝術家閻俊杰飛鴿沙畫秀，充滿藝文氣息的原林舞集，以及信鴿名人展、彩繪和平鴿等；活動時間下午2點至5點，前來參加的民眾皆能獲得精美馬克杯（數量有限，贈完為止），還可參加各式親子趣味闖關活動；同時，主辦單位更準備萬元超商禮券、液晶電視、微波爐，電子爐等多項好禮抽獎，活動現場更有重頭戲「萬元鴿抽獎」活動，預計現場將熱鬧不斷，歡迎民眾前來共襄盛舉。
協會代表發言人吳宗銘表示，此次全台鴿友大團結，兩岸鴿友共同合作爭取主辦2021世界信鴿奧林匹克，這不僅是兩岸鴿友一家親，更是生命共同體的最佳體現，這次台灣有幸先爭取到2018年世界信鴿冠軍錦標賽在台舉行，這對明年即將進行的2021世界信鴿奧林匹克活動主辦權之最終投票有很大的幫助。信鴿運動是一項為國際間公認的且深具歷史文化的正向活動，此次希望藉由此國際賽事，讓一般民眾了解信鴿文化及運動，為台灣賽鴿運動正名外，更期待政府部門予以重視，讓台灣賽鴿產業能夠正向發展，藉由信鴿指引方向，放飛台灣希望，期盼透過明年舉辦信鴿世錦賽，順利爭取2021年信鴿奧林匹克賽事舉辦權，讓台灣走向國際，讓世界看見台灣！（圖說：歡迎FCI代表團蒞臨台灣）
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