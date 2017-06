【大成報記者羅蔚舟/新竹報導】交通大學藝文中心6/8~7/5舉行「2017交大應用藝術所創作聯展-三山」,創作者面對眼前無盡的山頭,嘗試透過各種方式思索,找尋作品與外界連結的可能,並企圖藉由各種創作形式,帶領觀者進入無盡的想像空間,打破思考的疆界,開創獨特的 視覺語彙。交通大學藝文中心誠摯地邀請您一同走入這無盡的山頭,充分感受2017年交大應藝所聯展所帶來的精采旅程。「2017交大應用藝術所創作聯展-三山」展出涵括了視 覺傳達組、工業設計組以及兩門課程的學生作品,創作媒材豐富多元,包括產品 設計、錄像藝術、書籍設計、插畫繪畫、平面設計、複合媒材等。「一座山頭、兩座山頭、三座山頭,創作者的旅途有著無盡的山頭。」交大應藝所創作聯展總召陳君平同學表示,我們在個人、作品與外在世界之間來往探看,在作品的本質、意義、行為反覆探問;漫漫旅程,我們追尋、探索、遊歷,發現創作不只是座山,也是曖昧多解的霧嵐,也是豐富 曲折的旅程當下。陳君平同學表示,「3年、3月、3天,時光引領我們攀越創作的坡崖,我們在書頁中穿梭,在風景中徘徊,在影像中流動!」█精選作品介紹1.蔡素玲/斑馬.鹿/油畫,畫布或許有那麼一個神秘奇幻的國度、人工與天然參半,生物們自由自在的進化,植 物們優雅且放鬆的生長,萬物之間⋯只為了美好與良善合作、沒有攻擊與浪費, 只有相互尊重與珍惜!如果你也願意相信與創造,這不只是一個神秘的奇幻國度、它其實已存在於現今的你我之間,而非永遠的未來⋯2.陳君平/Begin with Death/動態圖像、繪本透過循環圖像播放,在靜態漫畫的框格中堆疊片段、累積出死亡後的日常生活。隨著故事不斷揭示重複的意象:一如書頁的重複,在不知不覺間「折返」又回到原點(例如GIF和日常生活/身體乃至於生命的重複/循環)而儘管不斷重複播放/開闔,每次的演繹都是當下才有,走過一輪後本來揭示的表象會和真正的自我/核心結合,成為完整的一體。3.李家瑜/Seeing/錄像、即時影像日常生活中,我們觀看,藉由觀看來接收訊息、參與社會。生活中人們高強度地 接收各式訊息,別人的事件和苦難是屏幕上的影像,我們與受害者們保持距離, 我們事不關己、作壁上觀,同情他人的悲憫感受在閱覽事件(新聞片段、網頁、 社群網站動態)後也隨之消逝。觀看是一種權力,我們的角色為何?我們的姿態為何?我的的參與為何?我們在觀看的是他人,或是不自知的自己,會不會自己 在某些場景中也是相同處境的受難者?4.陳靈丹/「Into thou heart」「Sunshine Hotel」、「小伙」/裝置、繪本整個作品包括一顆心臟裝置和兩個繪本「Sunshine Hotel」、「小伙」。其中「Sunshine Hotel」像一個序拉 開了時空的帷幕。心臟裝置和繪本「小伙」是我經歷 了八仙塵暴事件後靜下來不斷和自己對話溝通的產物。受傷之後我逐漸發現比面對傷痛更重要的是需要有一 顆強大的內心。也是因為受傷我開始靜下心去「看」 清身邊的人、事、物。繪本「小伙」是一個挖掘自我並重生過程的故事,在這繪本裡主人公經歷了地、水、火、風四大身體組成元素, 從自己的身體裡放出了為之內心發「癢」的飛蛾,最後才有了「人」的樣子。放 出飛蛾也寓意我的「心」安定下來,更可以引導我未來的方向。微裝置「手心」 是裝置心臟的意外產物,創作的過程中作品自己在不斷生長,像一顆樹和我的生 命緊密相連。5.林宇涵/走出洞( Out of the Cave )/複合媒材每個人心裡都藏著洞穴,而我們也 習慣躲藏於其中。這些被意識到的或沒有被意識到 的洞穴,有些讓我們停滯在過去、有些 使我們安於現狀、有些阻撓我們尋找真 實、有些則讓我們忘記為何我們於此時 此刻活著。 出發吧,或者先探頭也好, 因為當你決定起身,就已在半路上。6.陳宜惠/迷津( Lost Trek)/錄像、音像2016 年初,媽媽被診斷出乳癌二期要開刀,突然,這幾十年來所遇到 的醫治與療癒關係在一瞬間全部浮現 了出來,也最終促成了這部紀錄片的 拍攝與製作。透過這個作品,觸碰了 跨越三代的生命皺摺,我試著將其揭開、探索,並重新折疊,或許,是期待著可以找尋到心靈拼圖中遺缺的蹤跡。7.蔡君沂/墩淼/灰泥、壓克力、ABS墩,灰泥之意 淼,水流寬闊之意 凳,其小巧精緻 透過灰泥與透明的呼應呈現 我們寬闊而深不可測8.吳睿哲/點名時刻Roll Calling Time/複合媒材獻給那些存在或曾經存在的美麗生物。《Roll Calling Time》結合了新材質的製作與現成物的轉化,以另一個角度揣摩 生物的特徵,它們或許是織物上的鈕扣、是作者的頭髮、是十元商店購來的止滑 墊,在這件作品中,它們以不同的方式成為動物們的一部份。(圖由交大藝文中心提供/交通大學藝文中心6/8~7/5舉行「2017交大應用藝術所創作聯展-三山」,邀請您一同走入這無盡的山頭,充分感受2017年交大應藝所聯展所帶來的精采旅程。)