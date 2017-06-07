（台北訊）臺北市稅捐稽徵處表示，納稅者權利保護法(下稱納保法)將自本年12月28日施行，未來各稅捐稽徵機關將設置納稅者權利保護官(下稱納保官)，協助納稅者進行稅務案件溝通、協調，受理申訴、陳情及提供必要諮詢等服務，此舉有助於保障納稅者依法納稅之權利。



該處說明，為落實憲法生存權、工作權、財產權及其他相關基本權利之保障，確保納稅者權利，實現課稅公平及貫徹正當法律程序，納保法於105年12月28日制定公布，依該法第20條規定，稅捐稽徵機關應主動提供納稅者妥適、必要之協助，並以任務編組方式指定專人擔任納保官，辦理下列事項：一、協助納稅者進行稅捐爭議之溝通與協調。二、受理納稅者之申訴或陳情，並提出改善建議。三、於納稅者依法尋求救濟時，提供必要之諮詢與協助。四、每年提出納稅者權利保護之工作成果報告。



該處進一步說明，納保法施行後，納稅者如對稅捐稽徵機關的調查程序或行政救濟階段有所爭議，可以申請納保官進行溝通、協調；納稅者如認為稅捐稽徵機關有行政違失、不當調查，以致損害其權利，也可以向納保官申訴、陳情。另外，納稅者欲提起救濟時，納保官也會提供法令、案例資料及相關程序諮詢等服務，對納稅者的權益將更有保障，而納保官的設置，在納稅者及稅捐稽徵機關之間擔任溝通、協調與協助的角色，更有助於化解徵納爭議，促進雙方和諧，共創雙贏的局面。