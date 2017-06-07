（中央社記者邱柏勝台北2017年6月7日電）財政部今天公布5月出口255.2億美元，年增8.4%，連8月正成長；進口220.7億美元，年增10.2%。出入相抵，5月出超34.6億美元，年減0.6億美元。



財政部官員表示，去年下半年以來原物料價格翻揚、積體電路、面板出口表現不錯，加上美國基礎建設需求高，帶動海外機械設備需求湧現，推升台灣進出口表現。不過，由於去月5月基期相對高，且今年5月適逢端午連假，工作天數較去年減少，導致出口年增率僅個位數成長。



展望第2季出口表現，財政部表示，國際油價雖回跌，但原物料與基本金屬價格仍然有撐。此外，因應基礎建設需求，企業對自動化、機器人需求孔急，可望持續帶動機械出口表現，對於第2季出口仍可審慎樂觀看待。