新台幣貶0.2分 收30.095元中央社 (2017-06-07 16:06)
（中央社台北2017年6月7日電）台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.095元，貶0.2分，成交金額6.33億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為30.130元，最高30.062元、最低30.130元。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
雨鞋 長筒．半筒雨鞋．Kidorable 雨鞋．pvc 兒童雨鞋．rockfish 雨鞋．kiddidoo 雨鞋．雨鞋 無毒．女用 雨鞋．jojo 雨鞋．Sanho 雨鞋．兒童雨鞋．mit 雨鞋套．安全 雨鞋．高跟雨鞋．三和牌 雨鞋．達新牌 厚底 防雨鞋套．防雨鞋套．橡膠雨鞋．Smally 雨鞋．達新牌 雨鞋．雨鞋．Pretty 雨鞋．雨鞋套．中筒雨鞋．防水 雨鞋．高筒雨鞋．蕾絲 雨鞋．果凍雨鞋．防滑雨鞋．stample 雨鞋
波斯灣版無間道：卡達被孤立，為的就是這口氣！【北京新浪網】
動物園股權糾紛 活驢喂虎【北京新浪網】
與卡達斷交國家增至8個 航班停飛殃及池魚【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》