核三2號機申請起動 台電拚6月中供電中央社 (2017-06-07 16:03)
（中央社記者陳政偉台北2017年6月7日電）夏季供電吃緊，行政院原能會昨天審查同意核二廠1號機起動運轉後；台電今天再向原能會送出核三廠2號機大修後的起動申請，力拚兩機組在6月中以前併聯發電。
台灣3座核電廠6部機組，目前僅核三廠1號機正常運轉。原能會昨天審查同意核二廠1號機起動運轉，台電預計9日再提申請併聯，若順利的話，最快13日滿載發電；另核一2號機目前停機，11日進入歲修。
原能會今天表示，台電公司今天依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」規定，提出核三廠2號機第23次大修後再起動臨界申請，後續將針對台電檢送申請文件進行審查。
此外，原能會也將整合大修期間所執行各項視察及接獲申請後現場大修作業再加強查證結果，確認機組現場狀態符合起動要求後，才會同意機組起動運轉。
核三廠2號機供電量為95.1萬瓩，為度過夏季供電危機，台電力拚希望在6月中旬前能併聯發電。
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