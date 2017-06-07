（中央社台北2017年6月7日電）印度媒體指出，由於印度政府在採購中執行「印度優先」政策，在印度國有天然氣有限公司一件價值300億盧比（新台幣約140億元）的鋼管採購案中，中國企業被拒絕參加。



環球時報今天引述印度經濟時報5日報導，印度天然氣有限公司對此表示，截至目前，印度國內企業優先的方針是面向所有競標者的，未來所有競標也將強加這個條件。



印度經濟時報說，不少印度政府官員和企業高管表示，那些中方拒絕印度公司進入的領域，印度也不應允許中國公司進入。



他們認為，中國在向印度傾銷鋼鐵過剩產能。而這項鋼管採購計畫將極大推動印度國內鋼鐵企業的發展，並有助實現印度總理莫迪（Narendra Modi）提出的「印度製造」任務。



印度鋼鐵部長辛格說，所有價值超過50億盧比的中央和各邦政府以及國有公司的計畫都將優先考慮印度國內企業，除非印度企業品質或數量達不到標準。



5月，印度政府被爆正擬定一項禁止中國企業在印度電力領域，特別是輸變電行業的投資與合作的議案。理由是中國在這個領域也沒有允許印度企業或資本介入；印度也需要警惕中國等「敏感國家」把控印度命脈行業。



印度經濟時報指出，據印度政府消息人士透露，印度公司優先的政策可能不僅局限於鋼鐵和電力部門執行。印度政府已經在研究更多優先選擇印度公司，同時又不違反國際承諾的方式。