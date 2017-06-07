（中央社記者張淑伶上海2017年6月7日電）2017亞洲消費電子展今天在中國大陸上海開幕，參展的台灣電子及科技公司表示，期待以台灣的技術優勢在大陸尋求合作機會，拓展大陸市場。



亞洲消費電子展今年舉行第3屆，由美國消費科技協會（CTA）和上海國展展覽中心有限公司聯合主辦，今年共有來自22個國家和地區的450多家參展商。



今年主題聚焦「創新」，物聯網、智慧生活、技術與娛樂的結合應用都是亮點。展會還特闢初創企業的展演區，並表彰「創新獎」的得獎作品。



參展的台灣公司以電子科技領域為主，如影音設備商、顯示器製造商、充電器製造商等。他們認為大陸是重要市場，但客戶也面向全球。



部分廠商已連續參加第3次，也有廠商是第1次前來。他們都表示，參展目的是希望現場就能談下訂單，或找到在大陸的通路合作商。



台灣承大科技業務總監吳明來說，台灣的優勢還是在技術，他們經銷的威夠顯示器具多國專利，面向家用和商用市場。100吋顯示器未來還有降價空間，搭配一台好的投影機，成本比起大陸同尺寸電漿電視要便宜。



車用抬頭顯示器因訴求安全駕駛，近年逐漸在中階車款普及。怡利電子工業股份有限公司行銷經理楊奕漢說，台灣的優勢是光學和電子產業，有利於抬頭顯示器在技術上不斷升級。



他說，台廠在歐美比較難打入當地汽車工業環境，只能成為二階（Tier 2）供應商，但目前已和大陸多家車廠洽談，明、後年就可以在這些汽車上看到怡利的抬頭顯示器產品，成為一階（Tier 1）供應商。今年台灣成立的台灣車輛統整合聯盟（V-team）也能協助台灣車業上下游廠商發揮整體的競爭力，進軍國際。



亞洲消費電子展將一連展出3天。與去年相較，新增虛擬實境和擴增實境的產品、無人機、物聯網等產品類別，大陸知名業者如海爾、京東、騰訊、百度都參與展會。