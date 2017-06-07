傳商討特赦扁可能性 府：媒體臆測中央社 (2017-06-07 15:57)
（中央社記者劉麗榮台北2017年6月7日電）媒體報導，蔡政府曾商討特赦前總統陳水扁的可能性。總統府發言人林鶴明今天表示，媒體報導內容多有臆測，府方對於司法個案內容，沒有評論。
媒體報導，蔡政府曾經與相關單位商討特赦陳水扁的可能性，但發現若特赦阿扁，扁家於瑞士被凍結的3億餘元與價值逾億的裸鑽與翡翠全都將歸還扁家，怕屆時可能會引起社會民意的反彈。
林鶴明下午接受媒體詢問時指出，媒體報導內容多有臆測。有關特赦議題，總統蔡英文在選前就已經說過，最大的原則是不讓人民在此爭議上繼續對立。現階段最重要的工作，是全力確保陳水扁能夠獲得最好的醫療照顧，早日回復健康。
林鶴明說，對於司法個案的內容，府方沒有評論。
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